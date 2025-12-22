David, el lotero que ha vendido el quinto premio en Cádiz: "El 60649 es un número volandero, no sabemos quién lo compró"
La Administración lleva cuatro años seguidos dando premios de la Lotería de Navidad. En 2023 dieron el Gordo y cuatro quintos premios.
Más información: Comprobar Lotería de Navidad 2025 en directo
Las claves
nuevo
Generado con IA
El número 60649, un "volandero", ha resultado agraciado con un quinto premio de la Lotería de Navidad y se ha vendido en la administración número 3 de Cádiz.
David López, el lotero, afirma que no sabe quién compró el boleto premiado, ya que se vendió por ventanilla y no estaba abonado.
Esta administración ha repartido premios de la Lotería de Navidad durante cuatro años consecutivos, incluyendo el Gordo y varios quintos premios.
El número premiado podría haber sido adquirido tanto por vecinos del barrio como por turistas, al encontrarse la administración en el centro de Cádiz.
David López aceptó el número "volandero" sin saber que traía la suerte. Es el 60649, quinto premio de la Lotería de Navidad, que se ha vendido en la administración número 3 de Cádiz capital.
"No tengo ni idea de cuánto hemos vendido", explicaba a EL ESPAÑOL el lotero a primera hora. El quinto que han repartido les ha cogido por sorpresa. Tanto, que tenían activado el contestador hasta casi las 11 de la mañana.
En esta administración saben lo que es dar un premio. De hecho, David señala que llevan cuatro años seguidos dando premios de la Lotería de Navidad.
"En 2023 dimos el Gordo y cuatro quintos premios", indica el lotero, orgulloso, que suma este año otra muesca a su racha de buena suerte.
A las 11 aún no se había acercado nadie a reclamar premio ni abrir botellas de cava. El premio aún no se sabe cuánto es.
Lotería de Navidad
"No nos podemos quejar", celebra David, porque "tenemos suerte, siempre damos premios de la Lotería de Navidad".
Muy contento con haber repartido una vez más la suerte, el número que han vendido sabe que no es de abonados sino que se vendió por ventanilla.
"No sabemos a quién, ha sido por ventanilla. Puede ser a gente del barrio, pero estamos en el centro de Cádiz y por aquí hay mucho turismo, también lo ha podido comprar algún visitante", añade el lotero.