Desplome del PSOE en Extremadura y subidón de Vox, aviso a navegantes en Andalucía a meses de sus elecciones

Un PP al borde de la mayoría absoluta, un PSOE desplomado y Vox en fuerte ascenso. Puede ser el escenario que dibujó el Centro de Estudios Andaluces (Centra), pero también el resultado de las elecciones en Extremadura este domingo.

La comunidad vecina, que ha abierto el calendario electoral es toda una llamada de atención a los partidos en Andalucía, que irán a elecciones en junio del año próximo -salvo adelanto, tampoco descargable-.

Con esos números, está por ver si hay ajustes de estrategias en Andalucía. Porque el PP de Juanma Moreno aspira a reeditar la mayoría absoluta que consiguió en 2022.

Ahí hay poco paralelismo con Extremadura, donde María Guardiola convocó para llegar a esa mayoría suficiente que no tenía. Moreno, sin embargo, gestiona la Junta hace cuatro años con 58 diputados, 3 más de la mayoría absoluta.

Por eso puede 'vender' gestión y, además, a eso suma moderación y diálogo. Lo que en su equipo llaman la 'vía andaluza'.

Presupuestos

Esa estrategia ha hecho, por ejemplo, que se haya firmado hasta tres grandes acuerdos con los sindicatos de clase así como la inclusión de enmiendas al Presupuesto de 2026 de toda la oposición.

En el PSOE la cuestión es más complicada. La candidata en Andalucía es María Jesús Montero, que esta noche ha visto cómo los votantes castigaban con dureza a su partido en Extremadura.

Montero es ministra, vicepresidenta, ha sido consejera en la Junta... Conoce Andalucía y venía a romper la mayoría absoluta del PP y recuperar el Gobierno andaluz. La cuestión, según el Centra, es complicada, puesto que le arrojan el peor resultado de su historia. Lo mismo que ha pasado en Extremadura, pese a que en los últimos sondeos ven luz al final del túnel.

Y el gran vencedor de las elecciones en la región vecina es Vox. En Andalucía también los sondeos le dan una subida. No tan fuerte como la vista en Extremadura, pero sí suficiente como para ser decisivos.

A la izquierda del PSOE hay subida en Extremadura. Lo mismo pronostican las encuestas en Andalucía. Salvo que allí han ido todos juntos y en la comunidad puede haber hasta tres papeletas.

Las elecciones extremeñas son un aviso a navegantes que ahora los grandes estrategas de cada partido analizarán. Eso hará que varíen el rumbo. O que desplieguen velas hacia el mismo puerto que ya tenían y pueden ver más cerca.

Tras las elecciones extremeñas llegarán las aragonesas y las de Castilla y León. Otros dos 'spoilers' en los que los partidos andaluces podrán seguir ajustando piezas y discursos. La respuesta final llegará en junio, cuando Juanma Moreno abra las urnas.