Más población, romances con extranjeros y PIB: así ha cambiado Andalucía desde que España entró en la UE en 1986

Izado de bandera de la Unión Europea en el Palacio de San Telmo, en Sevilla. EP Sevilla

España celebra el próximo año los 40 años de la entrada en la Unión Europea (UE). En estos años Andalucía ha cambiado en censo, riqueza o proyectos empresariales. Por ejemplo, ha multiplicado por cuatro su población extranjera.

Son algunos de los datos del Parlamento Europeo que viene a demostrar que la pertenencia a Europa ha supuesto una ventaja para la región.

Así, según la misma fuente, el Producto Interior Bruto (PIB) de Andalucía era de 25.000 millones de euros en 1986, cuando España ingresa en la Unión Europea. Cuatro décadas después, es de casi 200.000 millones de euros.

Eso supone que la región ha multiplicado por 7 su riqueza desde que España está integrada en Europa.

El dato no es aislado. De hecho, la población de la comunidad también ha crecido con fuerza en estos años. Así, ha pasado de los 6,7 millones de personas censadas en la comunidad en 1986 hasta los 8,6 millones de andaluces que hay ahora mismo, según datos del último censo que recoge el Parlamento Europeo.

Unión Europea

Dentro de esa población, los extranjeros han crecido también de forma notable. La comunidad es tierra de acogida de quienes vienen de fuera de la Unión Europea.

Así, si en 1998 Andalucía tenía 58.000 residentes extranjeros -entendidos como quienes no habían nacido dentro de Europa-, en 2022 la cifra había crecido hasta los 206.000. Cuatro veces más en unas pocas décadas.

"Teniendo en cuenta que, según el INE, la población de la comunidad autónoma en 2022 era de 8.500.187 personas, los ciudadanos con nacionalidad de algún país de la UE (excluyendo España)

suponen el 2,43% de la población total de esta comunidad autónoma".

Es decir, dos de cada cien personas que viven en Andalucía son europeos. Pero a los ciudadanos en la UE les gusta la comunidad no solo para vivir.

Así, según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) que recoge el Parlamento europeo, en 2022 "el total de turistas que visitaron Andalucía fue de 30,7 millones" y, de esos, el 24,3% procedían de la Unión Europea".

En estos años en los que España es parte de Europa, el gusto de los vecinos europeos por Andalucía se ha dado a la inversa. Es decir, hay más matrimonios de andaluces con gente de la UE.

De esta forma, según datos del INE, para el año 2024, había en Andalucía 1.112 matrimonios donde uno de los cónyuges era español y el otro tenía nacionalidad de otro país europeo".

Parte del apoyo de Europa a Andalucía, señalan fuentes del Parlamento europeo, tiene que ver con el campo. No en vano se trata de uno de los sectores más importantes de la región.

Así, "en 2024, la Junta pagó un anticipo de la PAC por valor de 734 millones de euros a unos 195.000 agricultores y ganaderos".

El apoyo, añaden las mismas fuentes, no es solo a sectores concretos. También hay proyectos que se financian con fondos de la Unión Europea y son claves para la economía de la región en estos años.

Es el caso del turismo. Junto con la agricultura, se trata de uno de los pilares de la economía andaluza. En este ámbito, y dentro de los fondos NextGeneration, la Unión Europea ha invertido casi 9 millones de euros para "promover un turismo sostenible que combine la protección del patrimonio natural con el impulso económico".

¿Cómo? Explican desde la UE que con la "creación de senderos y miradores, la digitalización de la información turística y la promoción de actividades respetuosas con el entorno".

Camarón

Hay más ejemplos. Como el de Centro de Interpretación de Camarón de la Isla, en San Fernando, para el que la UE ha invertido hasta 2,5 millones de euros de los 3,5 que costó levantarlo.

El centro que celebra la figura del cantaor universal es una apuesta por la cultura local que va más allá de lo andaluz y que apoya la Unión Europea. ¿Cómo se justifica la inversión de fondos europeos? Porque persiguen la "conservación, difusión y promoción del patrimonio cultural inmaterial y material asociado a Camarón de la Isla, especialmente del flamenco".

Hay un tango que dice que "20 años no es nada" y la Unión Europea está empeñada en que 40 tampoco. O que, si es mucho tiempo, al menos haya contado para mejorar la vida de los andaluces.