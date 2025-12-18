Villancicos en el Parlamento de Andalucía: un consejero al cajón y el presidente a las palmas para celebrar la Navidad

Las claves nuevo Generado con IA El Parlamento de Andalucía celebró la Navidad con la interpretación de varios villancicos en el Plenario, recuperando una antigua tradición. Participaron en la actuación el presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien tocó palmas y cantó, y el consejero Antonio Sanz, que tocó la caja. La izquierda no participó en el evento, alegando que no era apropiado dadas las actuales preocupaciones ciudadanas, como la crisis en los cribados de cáncer de mama. Los villancicos en el Parlamento, tradición que se interrumpió en 2012, fueron recuperados tras la llegada del PP al Gobierno andaluz.

La Navidad ha llegado al Parlamento de Andalucía. Los diputados han cumplido con uno de los ritos no escritos de la Cámara andaluza y han entonado tres villancicos para despedir el año.

Las piezas elegidas han sido Los peces en el río, Campana sobre campana, Ande, ande, ande y Fuera las penas. Es un repertorio que ha ido cambiando, porque hasta este miércoles se suponía que sus señorías iban a cantar El burrito sabanero, que se ha caído del cartel a última hora.

Los villancicos, que se han cantado en el Plenario, han tenido actuaciones estelares. La del presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien ha cantado y tocado palmas o la del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, quien ha tocado la caja.

No es una 'actuación' improvisada. Los 'artistas' han ensayado al menos en dos ocasiones en la sala de usos múltiples del Parlamento andaluz. El primer ensayo fue por la mañana y hubo otro por la tarde noche que pudo oírse de fondo en toda la Cámara.

Los villancicos en el Parlamento de Andalucía no son nuevos. Eran una costumbre que unía a todos los diputados andaluces durante años. Hasta 2012. Entonces dejó de hacerse. Se recuperó el PP cuando llegó a la Junta de Andalucía.

Desde 2012

Estos villancicos son, en realidad, un termómetro de la vida política andaluza. Porque si bien hasta 2012 cantaban todos juntos, cuando se recuperó, ya con el PP en la Presidencia de la Junta, el PSOE abandonó el Plenario para dejar claro que no quería participar.

El año pasado Vox se quedó, pero no se sumó a la actuación. Sí que cantaron, al fondo, y dieron palmas ante algunos de los villancicos. Cerca, pero no mucho.

Este año la izquierda tampoco participa. El ambiente político, con las elecciones a la vuelta de la esquina, no es especialmente pacífico ni se presta a estas camaraderías. "No vamos a cantar en medio de la crisis de los cribados de cáncer de mama", ha indicado una fuente del PSOE andaluz.

De hecho, tanto la portavoz parlamentaria del PSOE-A, María Márquez, como el portavoz de grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, han considerado una "falta de respeto" y una "frivolidad" que los miembros del Gobierno andaluz se dediquen a cantar villancicos con los problemas que padecen los ciudadanos y tras lo vivido con el fallo en el cribado de cáncer de mama.