Un vehículo se sale de la vía y atropella a una mujer en Lugros (Granada): hay un fallecido y dos personas heridas
El suceso se ha producido en la avenida de Mayo alrededor de las 16.00 horas.
Una de las víctimas ha sido evacuada por medios propios a un centro sanitario de Purullena.
Un hombre ha fallecido tras salirse de la vía un vehículo y atropellar a una mujer en Lugros, Granada.
Además de la víctima mortal, dos mujeres han resultado heridas, una de ellas evacuada a un centro sanitario en Purullena.
Efectivos de los Bomberos de Guadix y la Guardia Civil acudieron al lugar para asegurar el vehículo volcado e investigar las causas del siniestro.
La mujer atropellada ha sido evacuada por medios propios a un centro sanitario de Purullena, al tiempo que también ha resultado herida otra mujer.