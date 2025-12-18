Un vehículo se sale de la vía y atropella a una mujer en Lugros (Granada): hay un fallecido y dos personas heridas

Un hombre cuya identidad aún no ha sido revelada ha fallecido este jueves tras salirse de la vía un vehículo y atropellar a una mujer, que ha resultado herida, en el municipio granadino de Lugros, según ha informado el 112 a través de un comunicado.

El suceso se ha producido en la avenida de Mayo, a las afueras de la localidad granadina, alrededor de las 16.00 horas. A esa hora los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud han recibido el aviso de lo ocurrido y han dado aviso al centro de coordinación del siniestro.

Al lugar han acudido efectivos de los Bomberos de Guadix para asegurar el coche volcado y Guardia Civil, quien investiga las circunstancias del suceso.

La mujer atropellada ha sido evacuada por medios propios a un centro sanitario de Purullena, al tiempo que también ha resultado herida otra mujer.