Luz verde al Presupuesto de Andalucía para el año electoral: 51.000 M€ y más de 100 enmiendas de la oposición

Las claves nuevo Generado con IA El Parlamento de Andalucía aprueba el mayor presupuesto de su historia para 2026, con más de 51.000 millones de euros. El presupuesto incorpora más de 100 enmiendas propuestas por la oposición, como muestra del diálogo y búsqueda de consenso del Gobierno andaluz. Entre las enmiendas destacan fondos para atención a víctimas de trata, infraestructuras judiciales, mejoras en centros rurales y limpieza de cauces en varias provincias. Dos de cada tres euros del presupuesto andaluz para 2026 se destinan a servicios públicos como Sanidad y Educación.

El Parlamento de Andalucía ha aprobado este jueves el Presupuesto de la comunidad para 2026. Serán más de 51.000 millones en una ley que incorpora más de 100 enmiendas de la oposición, cuestión que desde el Gobierno de Juanma Moreno destacan como signo de diálogo y prueba de lo que llaman la 'vía andaluza'.

Según fuentes de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, se han aceptado 107, lo que la titular de dicho departamento, Carolina España, ha señalado que "da muestra de la voluntad de consenso de este Gobierno”, ha resaltado, “porque eso es, al fin y al cabo, lo que demandan los andaluces”.

Del grupo parlamentario del PSOE-A se han incorporado al Presupuesto de la Junta para 2026 un total de 3 enmiendas durante la tramitación parlamentaria, entre las que destacan los 100.000 euros destinados a la atención a las mujeres víctimas de trata, o 200.000 euros para la construcción de un centro de participación activa en Lopera (Jaén).

Entre las enmiendas presentadas por Vox que se han incorporado al Presupuesto de la Junta para 2026, que han sido 19, destacan varias destinadas a la limpieza de cauces y mejora de infraestructuras en las provincias de Granada, Almería, Huelva, Cádiz y Málaga por importe global de 6,9 millones de euros.

También se ha aceptado otra relativa al mantenimiento del paraje Natural Marismas del Rio Piedras y Flecha de El Rompido, Provincia de Huelva, con una dotación de 100.000 euros o una de impulso a la finalización del centro de salud en Aracena (Huelva) con una dotación de 400.000 euros.

La izquierda

Por otro lado, entre las enmiendas 11 de Por Andalucía que se han incorporado tras el dictamen de la Comisión, 6 de ellas en pleno, destaca una partida de 500.000 euros destinados a mejorar las infraestructuras judiciales en pequeños municipios; otra por importe de 500.000 euros para el inicio de los trabajos previos a la construcción del nuevo conservatorio profesional Paco de Lucia de Algeciras (Cádiz).

Además, se ha aceptado una partida de 500.000 euros de ayudas al asociacionismo comercial y artesanal. Asimismo, se ha aprobado una enmienda por 411.000 euros para mejoras y digitalización en los centros públicos rurales.

La consejera Carolina España ha subrayado que estas cuentas son “una garantía de estabilidad para esa Andalucía respetada, admirada y estable que estamos construyendo desde hace siete años".

Destaca que la incorporación del importante número de enmiendas “constata la voluntad de diálogo y la búsqueda de consensos del Gobierno de Juanma Moreno”.

El Presupuesto de Andalucía para 2026, cabe recordar, cumple varios hitos: se trata de las cuentas de un año electoral. Eso quiere decir que si el PP mantiene su mayoría absoluta, podrá hacer un presupuesto nuevo sin cortapisas àra 2027. En caso contrario, deberá negociarlo, así que existe la opción de prórroga de estas cuentas.

Además, se trata del mayor presupuesto de Andalucía en su historia. Y también, destacan fuentes del Gobierno andaluz, el que más fondos destina a gasto social. De hecho, 2 de cada tres euros son para servicios públicos como Sanidad o Educación.