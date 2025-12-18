Detenido un hombre de 37 años por matar a su presunto amante, un anciano de 77, en Jerez de la Frontera

Agentes de la Policía Nacional, en una imagen de archivo. EP Jerez de la Frontera

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Nacional ha detenido en Jerez de la Frontera a un hombre de 37 años por el presunto asesinato de un anciano de 77 años. La víctima y el detenido mantenían una relación sexoafectiva y el móvil del crimen podría estar relacionado con una entrega de dinero. El crimen se cometió tras una fuerte discusión y una agresión violenta en el domicilio de la víctima, donde el presunto autor intentó limpiar pruebas. El detenido ha ingresado en prisión provisional tras pasar a disposición judicial en Cádiz.

La Policía Nacional de Cádiz ha detenido a un hombre de 37 años acusado de matar a su presunto amante, un anciano de 77, en Jerez de la Frontera (Cádiz), la pasada semana, a golpes.

Fuentes de la investigación han confirmado a EL ESPAÑOL que creen que la víctima podría haber dado algo de dinero al ahora arrestado y que ahí podía estar la clave para explicar la muerte violenta.

Los hechos se produjeron el pasado 12 de diciembre. Entonces los familiares del señor de 77 años denunciaron la desaparición del mismo. No sabían nada de él hacía días y, alarmados, avisaron a la Policía Nacional.

Cuando llegaron al domicilio, encontraron el cadáver del hombre. Presentaba muy evidentes signos de violencia, señalan fuentes de la investigación, por lo que se calificó como homicidio o asesinato y se iniciaron las pesquisas para aclarar el asunto.

En poco tiempo los agentes dieron con el presunto autor, el hombre de 37 años luego detenido. Los agentes creen que el acusado de estos hechos mantenía una relación sexoafectiva de algún tipo con la víctima.

"Contacto íntimo"

Así, desde la Policía Nacional señalan que el detenido "al parecer mantenía un contacto íntimo con el fallecido y frecuentaba de forma habitual su vivienda".

Fue allí donde ocurrió la muerte. Ocurrió tras una "agresión física muy violenta" precedida por una discusión en tono muy elevado de la que dieron cuenta los vecinos a los investigadores.

Los vecinos del fallecido han referido que el detenido "frecuentaba la vivienda" de la víctima. El día de los presuntos hechos, siempre bajo la versión de la Policía Nacional, el fallecido habría recibido mensajes amenazantes por parte del presunto homicida.

Además, los agentes señalan que el hombre habría matado a la víctima en la noche del 10 al 11 de diciembre. Después, se habría quedado en el piso de la víctima limpiando a conciencia cualquier huella que le delatase.

Todo en vano, señalan fuentes de la investigación, que tardaron solo horas en dar con el presunto culpable.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Jerez durante la tarde del martes 16 de diciembre, cuyo titular dictaminó su prisión provisional, ingresando en un centro penitenciario de la provincia de Cádiz.