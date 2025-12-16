La Fiscalía pide 8 años de cárcel al capitán Zúñiga y 5 al teniente Tato por la muerte de dos soldados en Cerro Muriano

Las claves nuevo Generado con IA La Fiscalía solicita ocho años de prisión para el capitán Zúñiga y cinco para el teniente Tato por la muerte de dos soldados durante unas maniobras en Cerro Muriano en diciembre de 2023. El fiscal considera que no hay responsabilidad penal para un teniente coronel y un comandante procesados, y pide su libre absolución. Se exige una indemnización conjunta de 422.174 euros para las familias de los militares fallecidos, siendo el Estado responsable civil subsidiario. El capitán Zúñiga diseñó y dirigió el ejercicio de 'paso de río' donde ocurrieron las muertes, tomando decisiones sin informar a sus superiores.

El Fiscal Jurídico Militar pide ocho años de prisión para el capitán Zúñiga, uno de los detenidos por la muerte de dos reclutas en unas maniobras en la base del Ejército de Cerro Muriano (Córdoba), en diciembre de 2023.

Además, el mismo fiscal ha pedido cinco años de cárcel para el teniente Tato, también señalado en la muerte del soldado Carlos León Rico, y del cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar.

Por otra parte, la Fiscalía expone en su escrito que "no se aprecia responsabilidad penal" en la conducta de un teniente coronel y un comandante que fueron procesados en el caso, para quienes considera que "procede la libre absolución", con "todos los pronunciamientos a su favor".

Además, exige a los procesados de forma solidaria en concepto de responsabilidad civil -en este momento procesal, sin perjuicio de los incrementos o cuantías que resulten del acto de la vista oral- un total de 422.174,40 euros para los familiares de ambos militares, "siendo responsable civil subsidiario el Estado en virtud de lo dispuesto en el artículo 121 del Código Penal Común".

Fue en julio de 2024 cuando el Juzgado Togado Central Número Dos, con sede en Madrid y que ha indagado este caso, dictó un auto con el que procesó por estos hechos al capitán Zúñiga, el teniente Tato, el sargento Castroviejo, el teniente coronel Zanfaño, el comandante Velasco y el coronel Navarro. Los procesamientos del sargento Castroviejo y el coronel Navarro ya fueron revocados.

Diseño de la maniobra

En concreto, se detalla en la calificación del fiscal que el capitán Zúñiga, jefe de la Compañía en Período Básico de Instrucción (PBI) y jefe de actividad en las maniobras ALFA desarrolladas entre el 18 y el 22 de diciembre de 2023 en Cerro Muriano, fue el responsable del diseño, preparación, ejecución y dirección del ejercicio realizado el día 21 de diciembre de 2023.

El mismo consistió en 'paso de río' en el que fallecieron el cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar y el soldado Carlos León Rico, "tomando una serie de decisiones de las que fue conocedor y partícipe, de forma activa y directa, el teniente Tato, sin que tales decisiones fueran comunicadas al entonces jefe de la Plana Mayor del Regimiento, el teniente coronel Zanfaño -en comisión de servicio desde el 26 de septiembre de 2023 hasta el 15 de diciembre de 2023- o al comandante Velasco -nombrado en sustitución-".

Según el fiscal, "en ningún momento, tanto en la preparación como en la ejecución del ejercicio, el capitán Zúñiga expuso a sus mandos las condiciones en las que se iba a ejecutar o desarrollar, no especificó que se tratara de una actividad que tuviera por objeto practicar la flotabilidad, tampoco explicó por dónde y de qué manera se iba a realizar el ejercicio consistente en 'paso de río'".

Así, actuó "bajo un criterio personal e improvisado, basado en la necesidad de 'nadar y evitar ir andando', buscó apoyo en su unidad orgánica, en base a la previsión de la circular 305/23, para que la práctica se realizase conforme había ideado".