Los profesores de Andalucía podrán cogerse dos días de asuntos propios en cualquier día del curso escolar

Los profesores andaluces podrán cogerse dos días de asuntos propios durante el curso escolar. Hasta ahora, esas dos libranzas estaban vetadas en días lectivos, pero el reciente acuerdo de mejora de las condiciones laborales de los docentes ha cambiado esta cuestión.

De esta forma, quienes dan clase en Andalucía ganan dos descansos dentro del periodo de clases. En realidad ya los tenían, pero limitados, aclaran fuentes de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

Esta mejora de las condiciones laborales de los docentes andaluces forma parte, puntualizan, de los acuerdos del pasado mes de julio. Hasta ahora los profesores tenían 6 días de asuntos propios, pero solo se podían disfrutar en jornadas no lectivas.

Esto es, cuando el curso ha empezado o acabado, pero no hay clases: desde el 1 de septiembre y hasta el 10 de ese mismo mes o a finales de junio o julio entero.

Desde ahora, dos de esos días se podrán coger cuando el profesor quiera, en cualquier momento del año. "No son dos días más, sino que los pueden pedir durante el curso cuando hay clases", subrayan desde el departamento que dirige Carmen del Castillo.

Un día lectivo

"Para garantizar la atención educativa, el texto fija un número máximo de docentes por centro que podrán ausentarse simultáneamente en un mismo día lectivo", explican fuentes de CSIF, uno de los sindicatos que suscribieron el acuerdo de mejora.

Esta cifra "dependerá del tamaño del claustro y oscilará entre uno y cinco docentes. En caso de que haya más solicitudes que plazas disponibles para un mismo día, se aplicará un sistema de prelación basado en criterios objetivos", añaden.

¿Cuáles pueden ser esos criterios? Van desde el número de días disfrutados en periodo lectivo del correspondiente curso escolar, y, en última instancia, el orden alfabético derivado del sorteo anual de Función Pública.

El permiso "podrá solicitarse a través de la plataforma Séneca con una antelación mínima general de 15 días hábiles, salvo situaciones imprevistas debidamente acreditadas, en cuyo caso, se podría ampliar el rango establecido para el número de docentes que pueden disfrutarlo simultáneamente, siempre que quede garantizado el servicio educativo", detallan desde el sindicato.

La resolución de las solicitudes se hará en un plazo máximo "de 10 días hábiles y, una vez concedido el permiso, no será posible renunciar a su disfrute ni podrá ser revocado por el centro".

Las instrucciones también detallan que "se podrá denegar el permiso únicamente por causas organizativas excepcionales, atendiendo a razones objetivas, no arbitrarias y debidamente motivadas, mediante informe".