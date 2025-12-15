Juanma Moreno rozaría la mayoría absoluta con un PSOE que anotaría el peor resultado de su historia en Andalucía

Las claves nuevo Generado con IA El PP de Juanma Moreno obtendría entre 53 y 55 escaños, cerca de la mayoría absoluta en Andalucía. El PSOE marcaría el peor resultado de su historia en Andalucía, con entre 25 y 28 escaños, según el barómetro del Centro de Estudios Andaluces. Vox sería la fuerza que más crecería, alcanzando entre 19 y 22 escaños, con una subida del 4% en intención de voto. Adelante Andalucía y Por Andalucía mantendrían prácticamente sus actuales escaños, con un leve crecimiento a la izquierda del PSOE.

El PP de Juanma Moreno se haría con entre 53 y 55 escaños si las elecciones a la Presidencia de la Junta de Andalucía se celebraran ahora, según el último barómetro del Centro de Estudios Andaluces (Centra), publicado este lunes.

El resultado supone que el presidente andaluz podría reeditar la mayoría absoluta que tiene ahora (55 escaños de los 109 del Parlamento andaluz), pero le sitúa también al borde de una mayoría simple que le haría necesitar el apoyo de una segunda fuerza.

Esto es así porque el PP se deja un 2,9 por ciento de intención de voto, hasta el 40,2 por ciento. Sin embargo, no hay alternativa a la izquierda puesto que el PSOE sigue en caída libre y marcaría el peor resultado de su historia en Andalucía, con entre 25 y 28 escaños. No suma una mayoría con las fuerzas a su izquierda.

De esta forma, el PSOE, que en las elecciones de 2022 se hizo con 30 diputados autonómicos, lo que ya suponía su suelo electoral, empeoraría sus marcas hasta, señala el Centra, 25 posibles escaños.

El resultado del barómetro parece reflejar que la caída de voto se produce en el centro del espectro político. El PP se dejaría un 2,9 por ciento de intención de voto; el PSOE, el 2,7 por ciento.

Vox sube

Sin embargo, en los extremos hay crecimiento. Así, Vox es la fuerza que más subiría. Llegaría a una horquilla de entre 19 y 22 escaños, una subida del 4 por ciento en intención de voto.

A la izquierda del PSOE hay un ligero crecimiento de Adelante Andalucía y de Por Andalucía, que se mantendrían casi en los mismos escaños que tienen ahora (5 y 2, respectivamente).