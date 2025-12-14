La borrasca Emilia golpea Almería: tres personas rescatadas, ramblas desbordadas y carreteras anegadas

Las claves nuevo Generado con IA La borrasca Emilia ha provocado más de treinta incidencias en Almería, incluyendo ramblas desbordadas y carreteras anegadas. Tres personas han sido rescatadas ilesas en Huércal-Overa tras quedar atrapadas en su vehículo por la crecida de una rambla. Aemet mantiene el aviso rojo por lluvias extremas en varias comarcas de Almería y alerta a la población de nueve municipios. El Plan Especial de Emergencias por Inundaciones sigue activo en Andalucía ante el alto riesgo y las recomendaciones de evitar desplazamientos innecesarios.

El paso de la borrasca Emilia por Andalucía este domingo ha dejado hasta el momento una treintena de incidencias en la zona oriental, sobre todo en la provincia de Almería.

Así lo ha detallado el servicio 1-1-2 en un balance en el que llama a extremar la precaución y no bajar la guardia hasta que pase el peligro. Más aún después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) haya elevado a nivel rojo, con “peligro extraordinario”, la zona del Levante almeriense.

De este modo se une a las comarcas del Valle del Almanzora y Los Vélez, donde ya estaba vigente. Una de las novedades es que el ente estatal ha extendido hasta las 06:00 de este lunes este aviso rojo.

Para advertir del riesgo existente, la Aemet ha mandado un mensaje masivo, Es-Alert, a los nueve municipios del Levante almeriense: Carboneras, Cuevas del Almanzora, Los Gallardos, Garrucha, Mojácar, Níjar, Pulpí, Turre y Vera.

El envío informa del aviso activado para la zona al tiempo que señala la importancia de seguir las recomendaciones del 1-1-2, evitar desplazamientos innecesarios, nunca cruzar por zonas anegadas y subir a las partes más altas de la vivienda en caso de inundaciones, entre otras cuestiones.

La mayor parte de las incidencias gestionadas en Andalucía se han localizado en Almería. Un número elevado de ellas están relacionadas con anegaciones en carreteras que han condicionado la circulación en la red secundaria. Este ha sido el caso de tres carreteras a su paso por Pulpí (la A-332, la A-1201 y la A-350).

Actualización de la situación de la Red Viara Provincial 21.00 h ⛈️

🔴Carreteras Cortadas por precaución en el municipio de Cuevas del Almanzora y en el entorno de Villaricos

- AL-8104

- ⁠AL-8105

- ⁠AL-8106



👇Hilo pic.twitter.com/ZhBbgWimyB — Diputación Almería (@dipalme_almeria) December 14, 2025

En este municipio las intensas lluvias han ocasionado la subida de las ramblas en el Pulpí (la de Nogalte, Los Charcones y Las Palmeras) y han condicionado el tráfico en las zonas aledañas.

También se han visto afectadas la A-332, la AL-8106 y la rotonda de acceso a la AP-7 desde la A-332 en Cuevas del Almanzora; la AL-5100 en Albánchez, la A-1178 en Olula de Castro, donde se había acumulado nieve; y la AL-6105 a la altura de Macael.

Asimismo, tres personas han sido rescatadas ilesas de su vehículo tras la crecida de la rambla San Francisco en Huércal-Overa.

Se han visto afectados los accesos a Los Cortes, Rambla Honda, Sacristía y Paraje Marchalico por crecida de la rambla del pueblo en Lubrín.

En Granada, el paso de la borrasca apenas se ha dejado sentir: se han gestionado un par de avisos de anegaciones sin mayores consecuencias en Baza (en un garaje y en un domicilio).

Cabe recordar que sigue activado, desde el pasado viernes, el Plan Especial de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) en fase de emergencia, situación operativa 1. La fase de emergencia se refiere a un fenómeno que implica daños potenciales o efectivos - o cuando en razón de oportunidad así lo considere la Dirección del Plan- y por la que son puestas en práctica las medidas necesarias para el socorro y la protección de las personas o bienes.

Avisos meteorológicos

A los avisos rojos de las comarcas del Levante, el Valle del Almanzora y Los Vélez hay que añadir el naranja en Nacimiento y Campo de Tabernas.

Además, Aemet mantiene el aviso amarillo por lluvias en el Poniente y Almería capital y por tormentas en toda la provincia. En Granada, continúa el aviso naranja por precipitaciones en Guadix y Baza hasta finalizar el día.

Para este lunes, Aemet activa el aviso naranja por lluvias en el Valle del Almanzora y Los Vélez y amarillo por lluvias y tormentas en el resto de la provincia. También habrá amarillos por precipitaciones en la zona del Estrecho (Cádiz), Guadix y Baza (Granada) y el Sol y Guadalhorce (Málaga).