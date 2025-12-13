Muere un hombre de 51 años en un accidente de moto en Granada

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre de 51 años ha fallecido tras salirse de la carretera con su moto en Granada. El accidente ocurrió minutos antes de las 9:00 horas en la carretera de la Sierra, a la altura de Lancha del Genil. El Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 alertó al 1-1-2 y se activaron Guardia Civil de Tráfico, Policía Local y servicios de mantenimiento de la vía.

Un hombre de 51 años ha muerto en la mañana de este sábado al salirse su moto de la carretera en Granada, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

Efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 han alertado al teléfono 1-1-2, minutos antes de las 9:00 horas, de una salida de vía de una moto en la carretera de la Sierra, a la altura de Lancha del Genil.

De inmediato, la sala coordinadora ha activado a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local y a Mantenimiento de la vía.

Fuentes sanitarias han confirmado al 1-1-2 el fallecimiento de un varón de 51 años en este accidente, del que no han trascendido más datos.