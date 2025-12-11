El PSOE andaluz se desmarca de Vicente Fernández y PP y Vox afean "el silencio atronador" de María Jesús Montero

Las claves nuevo Generado con IA El PSOE andaluz se desmarca del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, detenido junto a Leire Díez, conocida como la 'fontanera' del PSOE, por un caso investigado por la Audiencia Nacional. La portavoz socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha enfatizado que Vicente Fernández no es militante del PSOE ni forma parte del Gobierno central desde hace años. PP y Vox han criticado el silencio de la vicepresidenta María Jesús Montero tras las detenciones y le exigen explicaciones públicas. Representantes de PP y Vox acusan a Montero y al PSOE andaluz de estar envueltos en una sucesión de escándalos y casos de corrupción.

En el PSOE andaluz se desmarcan del expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, quien fuera uno de los más estrechos colaboradores de la líder del partido en la comunidad, María Jesús Montero, en sus tiempos de consejera y ya en la Moncloa por el cargo que le ofreció.

La portavoz del grupo socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha querido zanjar las vinculaciones con Fernández, detenido este miércoles por la Guardia Civil junto a Leire Díez, más conocida por ser la 'fontanera' del PSOE por un caso hasta ahora desconocido que investiga el Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional.

"No es militante del PSOE" y "desde hace bastantes años no forma parte del Gobierno" central, ha remarcado Márquez en el patio del Parlamento andaluz. También que "habrá que esperar a tener más información para hacer una valoración más profunda".

Por su parte, tanto el PP como Vox han afeado "el silencio atronador" de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, desde que se produjeron las detenciones, y le han pedido que dé explicaciones al respecto.

Este miércoles estuvo en Bruselas, pero este jueves por la tarde interviene en el debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria en el pleno del Congreso.

A juicio de la portavoz del Gobierno andaluz, "ni España ni Andalucía merecen levantarse cada día con un nuevo escándalo". Además, en este caso cree que "ya son muchas cuestiones que afectan directamente al Partido Socialista de Andalucía y a la señora María Jesús Montero".

Por su parte, el portavoz de Vox, Manuel Gavira, cree que María Jesús Montero es "corrupción socialista" y "no está legitimada para dirigirse" a los andaluces ni para estar en el Ejecutivo nacional.

Gavira ha realizado estas declaraciones desde el Ayuntamiento de Dos Hermanas para criticar la situación de Paco Salazar, exasesor del Gobierno central.

Al respecto, ha asegurado que, aunque estaba contratado por el Consistorio, "no trabajó aquí, sino que se fue a Ferraz a trabajar para (Pedro) Sánchez y además, ya que estaba allí de paso, a acosar mujeres".

Gavira ha criticado que Montero es "corrupción y protección, amparo y ocultación de lo que está sucediendo con el acoso que están sufriendo mujeres socialistas", de manera que considera que se trata del "caso Montero".

Tras la detención de Leire Díez y Vicente Fernández, Gavira ha asegurado además que "ese es el PSOE, una historia criminal y corrupta que no tiene fin".