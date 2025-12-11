Historia de una venganza... así surgió la denuncia contra el alcalde de Algeciras: "¿Tú sigues con la idea de cargárnoslo?"

Landaluce ha renunciado a su militancia en el PP para defenderse, pero continúa como alcalde y senador, mientras la denuncia sigue su curso judicial.

El caso tiene trasfondo de rivalidades personales y políticas dentro del PP y contactos con el PSOE, lo que sugiere una posible venganza interna.

La denuncia incluye mensajes y capturas de WhatsApp entre exmiembros del PP y concejalas, aunque las supuestas víctimas negaron los hechos en comunicados previos.

El PSOE ha denunciado al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce (PP), por presunto acoso sexual, desvío de fondos y tráfico de influencias.

"¿Tú sigues con la idea de cargarnos a Landaluce?" El mensaje aparece en la denuncia del PSOE contra el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, al que los socialistas acusan de acoso sexual, desvío de fondos y tráfico de influencias.

¿Quién lo envía? Luis Ángel Fernández Rodríguez, dirigente del PP de Cádiz y exmarido de una concejala del grupo que dirige Landaluce en el Ayuntamiento. ¿Quién lo recibe? Isabel María Bernoso López, concejala del PSOE en el mismo consistorio, quien este martes presentó la denuncia contra Landaluce.

El escrito de los socialistas parece, según el relato que se desprende de él, la historia de una venganza de quienes tenían rencillas pendientes.

Más allá de que exista delito en sus acciones -cuestión de la que se irá encargando la Fiscalía del Tribunal Supremo-, en el relato que hace el PSOE hay dos personas que difunden conversaciones que probarían, según aducen, ese presunto acoso sexual. Y son integrantes de las filas del PP, compañeros de Landaluce.

Además de ese revelador "cargarnos a Landaluce" que reproduce el escrito de los socialistas ante la Justicia, el intercambio de mensajes recoge más frases curiosas. El PSOE atribuye al popular Fernández Rodríguez, por ejemplo, esta frase: "Te envío solo dos de las [conversaciones] más infantiles".

Dos mujeres

Al final, fueron tres las conversaciones que envió. Y su contenido es de alto voltaje. Son capturas de un chat de WhatsApp, señala el PSOE en su denuncia, donde dos mujeres refieren un presunto caso de acoso sexual. Las dos, cabe subrayar, negaron hace un año que esto fuera cierto. Y lo hicieron en sendos comunicados, por escrito. Negro sobre blanco.

En todo caso, las capturas de la denuncia del PSOE recogen: "Me ha metido mano por debajo de la falda, se ha dado cuenta todo el mundo". Ésa es una de las frases en esos chats. El PSOE asegura que la escribió la entonces -y ahora- concejal del PP en el Ayuntamiento de Algeciras, Susana Pérez.

Hay otros dos mensajes que añade el PSOE en su denuncia. Ambos los habría mandado, siempre según el escrito de los socialistas, Eva Pajares, la otra presunta afectada, entonces concejal del PP con Landaluce y hoy delegada de Salud de la Junta en Cádiz.

"Esta mañana para apartarme de la mesa del chocolate me tocó el culo", habría escrito, "delante de todo el mundo".

Y más: "Se enfadó conmigo porque entró al baño y yo estaba lavando las manos con la cremallera del pantalón bajada para hacer pis. Y me dijo a ver que quiero mirar y cerré la puerta de un golpe".

Además de Luis Ángel Fernández Rodríguez, se insinúa en la denuncia que otra persona tenía acceso a esos pantallazos de las conversaciones. Se trata de Laura Ruiz, que entonces era concejala del PP en el Ayuntamiento de Algeciras.

Según el relato que hace el PSOE, Ruiz fue condenada a 21 meses de cárcel. Nada que ver con la política. Fue porque publicó mensajes en una web de relaciones sexuales usando el número y nombre del abogado de su exmarido.

Dimisión

Cuando el asunto salió a la luz, Ruiz se vio obligada a dimitir. Sin embargo, Landaluce aseguró entonces que, cuando demostrara su inocencia en una instancia jurídica superior, volvería a la política municipal.

Nunca se cumplió esta cuestión. Ruiz perdió en el Tribunal Supremo, que entendió que había ánimo de venganza contra el letrado que representó a su exmarido. Landaluce, por tanto, no la rehabilitó a la vida política del PP de Algeciras.

Y ahí, señalan en el PSOE, empiezan insistentes contactos de Ruiz con el PSOE. Insinuaciones de que tiene material interesante contra Landaluce. La gaditana, incluso, anunció una rueda de prensa para contar "cosas" que habían pasado en el equipo de gobierno local mientras ella estuvo allí. Pero nunca la convocó.

Telegram

La denuncia del PSOE recoge también que, mientras Ruiz les ofrecía posible información, se filtraban en un canal de Telegram las capturas de las conversaciones que les habían llegado a través del otro edil del PP. Las de "cargarse a Landaluce".

Entonces las cosas se aceleraron. Las dos presuntas víctimas negaron categóricamente que hubiese acoso o abuso sexual de ningún tipo. Landaluce insistió en su inocencia. El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que, tras hablar con el alcalde de Algeciras, no tenía "dudas" sobre su honradez.

Entonces, ¿caso cerrado? Pues no.

Porque el PSOE ha ido reuniendo indicios que, según entienden desde dicho partido, apuntan a que sí que hubo acoso sexual. Además, suman los delitos de malversación de caudales públicos y de tráfico de influencias.

¿En qué se basan los socialistas para estas dos acusaciones añadidas? Aseguran que a Ruiz, a la que no se rehabilitó en el equipo municipal, se la contrató mucho después en una residencia de mayores en Algeciras.

Contratos

Ese centro, indican, es de titularidad pública, pero de gestión privada. E indican en su escrito que Landaluce debió mediar para que se contratara a Laura Ruiz, a quien no podía incorporar a la plantilla del Ayuntamiento, por seguir condenada.

Pero como la concesión se financia con dinero público, ambos delitos quedarían justificados.

De este modo volvemos al inicio: Landaluce parece ser víctima de fuego amigo. Según el PSOE, algunos de los suyos hicieron circular las capturas de pantalla para acabar con su carrera.

Ahora, el político ha renunciado a su militancia en el PP para "defenderse". Sin embargo, se mantiene como alcalde y como senador. Lo primero le da poder; lo segundo, aforamiento.

El recorrido de la denuncia es incierto, en tanto que las presuntas víctimas ya señalaron por escrito que no hubo delito. Pero el escrito del PSOE sí que ha destapado una vendetta entre populares y socialistas... y dentro del PP.