Juanma Moreo se vuelca con los empleados de la Junta, un inmenso caladero de más de 300.000 posibles votos

El Gobierno andaluz ratificó este martes un acuerdo con todos los sindicatos de la Mesa General de los empleados públicos por los que se mejoran las condiciones laborales de hasta 70.000 trabajadores de la Junta. Un acuerdo que se suma a los recientes con el sector sanitario y educativo de la comunidad.

La apuesta del Ejecutivo de Juanma Moreno, señalan fuentes del gabinete, responde a un interés legítimo de mejorar las condiciones de los empleados públicos, sí. Entienden, además, que unos funcionarios con mejores condiciones dan mejor servicio a la ciudadanía.

Pero de fondo hay un motivo más a estos tres acuerdos clave: la Junta de Andalucía es la mayor 'empresa' de España. Una de las mayores de Europa. Tiene en nómina a más de 300.000 personas. Muchos votos. Más aún si se piensa en sus familias y en quienes quieren acceder a la función pública.

Son cientos de miles de posibles apoyos que, a meses de las elecciones, nadie pasa por alto. Lo destacó el propio presidente de la Junta, quien en su discurso en el acto solemne de ratificación del acuerdo señaló cómo su Gobierno había mejorado las condiciones de sanitarios, docentes y, ahora, de quienes están en la administración general.

Este último pacto supone una inversión de 250 millones de euros, explicó Moreno. Servirán para "modernizar la atención a la ciudadanía" con "mejores condiciones laborales" para esos casi 70.000 empleados públicos.

Apuesta doble

La apuesta es doble. Porque por un lado se hace un guiño a los funcionarios, laborales e interinos, quienes han pasado años de recortes y congelaciones en sus condiciones laborales; por otro, se mejora la atención a la ciudadanía y se ponen a punto los servicios públicos, algo que, esperan desde el Ejecutivo andaluz, los ciudadanos notarán en breve.

La apuesta del Ejecutivo andaluz por lo público, señalan desde el Gobierno de Moreno, pasa por la mayor inversión realizada en la historia reciente de la Administración General de la Junta. "Un pacto que, además, permitirá con su cumplimiento situar al colectivo andaluz en la media salarial del resto de empleados públicos de las administraciones en España", añaden.

Esta es una constante en el caso de los empleados públicos que ya se aplicó con los docentes. Tanto de la pública como de la concertada. Lo recordó Moreno: "Los profesores andaluces eran de los peor pagados de España y ahora están por encima de la media del país".

Ese acuerdo, que contempló una subida gradual de los sueldos, acabó con una reivindicación histórica de los sindicatos docentes: el dejar de estar en los últimos puestos en cuanto a nóminas. No cobrar menos que compañeros de otras comunidades que hacen el mismo trabajo.

A ese esfuerzo con los docentes se sumó otro con los sanitarios. El sector ha tenido varios guiños recientemente, sobre todo desde que Antonio Sanz llegó a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

En el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se han anunciado oposiciones de récord -más de 20.000 plazas en la próxima convocatoria- así como subidas de sueldo. Las nóminas, explicó Sanz la pasada semana, crecerán un 2,5 por ciento desde el mes de diciembre. Y ese mismo mes se paga una extra de los bonos de este año.

En el caso de la sanidad hay atención para los trabajadores, pero también por las infraestructuras. Sigue el mismo patrón que con educación y administración general: cuidar a los empleados públicos y que los ciudadanos lo noten también.

Todo esto, además, "con una falta de recursos", destacó Moreno este martes. El presidente señaló que "incluso los sindicatos" habían coincidido en que la comunidad no recibe los fondos suficientes por parte del Gobierno central.

El acuerdo suscrito "con la unanimidad de las organizaciones sindicales", subrayó Moreno, será ratificado en el próximo Consejo de Gobierno, tiene una vigencia de cinco años y representa un esfuerzo presupuestario muy considerable, ya que "constituye la mayor inversión realizada en la historia reciente de la Administración General de la Junta".

Un pacto que, además, "permitirá con su cumplimiento situar al colectivo andaluz en la media salarial del resto de empleados públicos de las administraciones en España", insistió.

"El diálogo social está más vivo y más fuerte que nunca en Andalucía", presumió el presidente de la Junta. Una cuestión que casa también con la estrategia de moderación y acuerdo de la que hace gala el Gobierno andaluz.

"De eso se trata, de dar un impulso definitivo a la Administración Autonómica con un objetivo claro: modernizar y mejorar la estabilidad del empleo público, así como la formación y promoción de dicho personal, para garantizar una prestación de servicios a la ciudadanía de calidad, más humanizada, ágil y directa", abundó el presidente.