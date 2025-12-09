Moreno presume de diálogo social tras firmar con todos los sindicatos mejoras para más de 65.000 funcionarios andaluces

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, este martes en el palacio de San Telmo de Sevilla. EP Sevilla

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha ratificado este martes el acuerdo que supone una mejora de las condiciones laborales para más de 65.000 empleados públicos de Andalucía. El pacto supone, además de la subida de sueldo, una base nueva para el desarrollo de la Ley de Función Pública.

Moreno se ha felicitado por el acuerdo que, ha destacado, se firma "por unanimidad". La 'vía andaluza', ha insistido, es lo que ha hecho posible un pacto en el que han concurrido todas las fuerzas sindicales.

Este detalle, señalan fuentes del Gobierno andaluz, es clave. Supone que el Ejecutivo regional mantiene línea abierta con los representantes de todos los sindicatos: los profesionales y los de clase, normalmente más reacios a acuerdos.

Rota esa barrera, que Moreno ha agradecido tanto a los equipos negociadores de los sindicatos como a los de la Junta, el nuevo acuerdo tiene una doble dimensión: por un lado mejora las condiciones laborales de hasta 70.000 empleados públicos; por otro, sienta las bases para el desarrollo de la Ley de la Función Pública.

Esto es fruto, ha destacado el presidente andaluz tanto del "diálogo social, que es algo que llevamos reivindicando y practicando en Andalucía" desde que llegaron a la Junta como al esfuerzo presupuestario. ¿El objetivo? "Modernizar y dar estabilidad al empleo público", ha añadido.

"Diálogo"

Para Moreno, este acuerdo "resume el espíritu de la legislatura: diálogo, moderación y reformas" y "recupera el valor de la negociación colectiva".

La cuestión, destacan fuentes del Ejecutivo andaluz, es capital, puesto que supone que el Gobierno de Moreno es capaz de alcanzar acuerdos a izquierda y derecha así como con los sindicatos gracias, señalan, "a la estabilidad y capacidad de negociación".

La cuestión electoral está también de fondo. La "estabilidad", a la que también ha hecho referencia Moreno es un aviso a navegantes: sin la mayoría suficiente de la que goza el PP ahora mismo en la Junta acuerdos como estos se pondrían muy cuesta arriba. Un mensaje más que oportuno a meses de las elecciones en Andalucía.

El acuerdo, en todo caso, "no es solo mejorar condiciones laborales de los empleados públicos" sino que mejora también "la vida de los casi 9 millones de andaluces que usan los servicios públicos" porque "se mejoran las condiciones laborales pero se transforma la administración para hacerla más eficaz".

Entre los sindicatos, satisfacción. No ha sido día hoy de críticas sino de valorar un acuerdo que ha puesto de acuerdo a todas las plataformas. José Pelayo Galindo, de CCOO Andalucía, ha destacado el "trabajo" que ha costado una "negociación dura".

El pacto, ha añadido, "impulsará los servicios públicos. CCOO pedía más, pero hemos obtenido un acuerdo bueno para la función pública y los ciudadanos", ha añadido.

José Tirado, de UGT, ha felicitado a sus compañeros de acuerdo y ha destacado igualmente lo complicado de las negociaciones. "No ha sido fácil conseguirlo, es un acuerdo muy trabajado", ha destacado.

Manuel Moreno, de Csif Andalucía, ha subrayado igualmente lo "intensa que ha sido la negociación y el diálogo social", pero ha añadido que es "el único camino para diseñar el nuevo camino de más de 330.000 profesionales públicos andaluces".