Encuentran muerto a un niño de 4 años en Almería y detienen a su madre y su pareja

Las claves nuevo Generado con IA Un niño de 4 años fue encontrado muerto en la playa de Garrucha, Almería, tras haber desaparecido horas antes. La Guardia Civil ha detenido a la madre del menor y a su pareja, quien tenía una orden de alejamiento sobre ella. La muerte del niño ha sido confirmada como violenta y se está a la espera de los resultados de la autopsia. La tía de la madre alertó de la desaparición tras recibir un mensaje afirmando que el niño había sido abandonado en la playa.

Trágico suceso en Almería. Un niño de 4 años desapareció anoche y fue encontrado muerto en la playa de Garrucha a las 23:30 por la Guardia Civil. La investigación está en curso y han sido detenidos la madre del menor y su pareja.

La Guardia Civil ha confirmado que se trata de muerte violenta y se está a la espera del resultado de la autopsia.

Fuentes próximas a la investigación han subrayado a la agencia Efe que fue la tía de la mujer quien dio aviso de la desaparición del niño a las 22:30 porque la madre le envió un mensaje en el que le decía que lo había abandonado en una caseta de la playa de Garrucha.



La Guardia Civil localizó el cadáver del niño con evidentes signos de haber sufrido una muerte violenta en una zona rocosa de la playa y poco después detuvo a la madre y a un hombre, que es su actual pareja y no es el padre del menor.



Este hombre, además, tiene vigente una orden de alejamiento de la mujer.

