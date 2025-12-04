Juanma Moreno se envuelve en la bandera andaluza el 4-D: "¡Qué bien suena solidaridad y qué fea es la ordinalidad!"

Las claves nuevo Generado con IA Juanma Moreno celebra el Día de la Bandera Andaluza reivindicando la solidaridad frente a la "ordinalidad" en el modelo de financiación autonómica. El acto en el Palacio de San Telmo contó con la periodista Isabel Jiménez, encargada de elogiar la bandera andaluza. Moreno recordó la transformación de Andalucía y rindió homenaje a Manuel José García Caparrós, símbolo de la lucha por la autonomía. El presidente destacó la importancia de la unidad y la justicia, subrayando el papel de Andalucía como tercera economía de España.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha aprovechado el 4 de Diciembre, Día de la Bandera Andaluza, para enarbolar su andalucismo 48 años después de que los andaluces se manifestaran masivamente para reclamar su autonomía.

Y lo ha hecho, como cada año, en el Palacio de San Telmo donde ha izado una bandera andaluza de grandes dimensiones junto a la periodista Isabel Jiménez. La almeriense ha sido la encargada este año de realizar el elogio a la bandera blanca y verde.

En el acto, Moreno ha reivindicado la transformación que ha experimentado la comunidad autónoma en los últimos años pese al exceso de "autocrítica" que detecta entre su población.

Y ha aprovechado también para lanzar un dardo al Gobierno de España y a la que será su contrincante en las urnas la próxima primavera, actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Precisamente, Montero celebrará el 4-D esta tarde en Málaga en la entrega de premios de la fundación 'Andalucía, Socialismo y Democracia', que preside el que fuera primer presidente socialista de la Junta, Rafael Escuredo. Uno de ellos será a la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo.

"¡Qué bien suena la solidaridad y qué fea es la palabra ordinalidad! Ya está todo dicho", ha remarcado Juanma Moreno aludiendo a uno de los principios en los que se podría basar el nuevo modelo de financiación autonómica que el Gobierno tiene previsto plantear los próximos meses coincidiendo prácticamente con las elecciones andaluzas.

En el acto los representantes políticos, sindicales, de la empresa y la cultura de la comunidad han presenciado este reconocimiento a la bandera andaluza, que Moreno institucionalizó en 2022. "La bandera no es de odio, exclusión ni enfrentamiento, busca justicia", ha insistido.

Moreno ha tenido también un recuerdo para Manuel José García Caparrós, el joven malagueño asesinado en las manifestaciones. El presidente ha aplaudido que sus hermanas "por fin" hayan podido acceder al expediente de su muerte después de que pagaran con su vida "el precio de la igualdad y la dignidad de un pueblo".

"Lo tengo muy presente"

Por su parte, Isabel Jiménez ha animado este jueves a las nuevas generaciones a que conozcan la histórica fecha del 4 de diciembre de 1977. "No lo viví, pero lo tengo muy presente", ha indicado.

"Muy emocionada y con mucho orgullo", Isabel Jiménez, nacida en Almería y de padres granadinos, ha indicado que no puede sentirse "más andaluza en lo más profundo" de su "alma".

Estudió la carrera de periodismo en la facultad de Sevilla y la única "espina" que le queda es que sus hijos hayan "nacido en Madrid y no en Andalucía, pero tienen sangre andaluza y eso compensa".

Juanma Moreno ha agradecido sus palabras y la ha animado a difundir desde los medios de comunicación las "bondades" de Andalucía, su carácter, "singularidad" y "ese enorme sentimiento de pertenencia que tenemos los andaluces a esta maravillosa tierra".

El presidente ha subrayado que se trata de la tercera economía de España y la duodécima de las 242 regiones que hay en toda la Unión Europea.