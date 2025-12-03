Dos heridos en el incendio de un portal en Jaén: son dos jóvenes de 22 y 27 años

Una patrulla de la Policía y los Bomberos.

Las claves nuevo Generado con IA Dos jóvenes de 22 y 27 años han resultado heridos en un incendio en un portal de viviendas en Jaén. El incendio se produjo en las zonas comunes de un bloque residencial de la calle Almodóvar sobre las 21:48 horas. Bomberos, Policía Local y Nacional acudieron al lugar para extinguir el fuego y mediar en una discusión entre vecinos. Los heridos fueron evacuados al hospital Neurotraumatológico por los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud.

Dos personas han resultado heridas en el incendio de un portal de viviendas en Jaén a última hora del martes, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El siniestro se ha producido en las zonas comunes de un bloque residencial de la calle Almodóvar sobre las 21:48 horas, cuando los vecinos alertaron de humo y llamas.

El lugar se desplazaron efectivos de Bomberos para la extinción del fuego, junto con agentes de Policía Local y Nacional, al producirse también una discusión entre vecinos.

Los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud han evacuado a un hombre de 22 años y a una mujer de 27 al hospital Neurotraumatológico.