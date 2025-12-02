El Gobierno andaluz: "El PSOE y la izquierda nos ha acusado sin pruebas de negligencia criminal y graves delitos"

Antonio Sanz, este martes en el Palacio de San Telmo, en Sevilla. EP Sevilla

Enfado en el Gobierno andaluz. Después de que la Fiscalía haya archivado la denuncia de la asociación Amama por una presunta destrucción de pruebas de cáncer de mama, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha acusado al PSOE y a la izquierda de imputarles "delitos muy graves".

"Lamentamos el uso político desproporcionado y falso con el que el PSOE y la izquierda ha hecho estos días", ha señalado Sanz, quien ha recordado que desde esos partidos se les ha acusado "sin pruebas de negligencia criminal, imputando graves delitos".

El consejero ha señalado que, además, la oposición no solo les ha señalado a ellos. También "a los sanitarios, que son los únicos que tienen acceso a los datos" del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que es donde Amama aseguraba que se habían eliminado pruebas.

El archivo por parte de la Fiscalía, ha valorado Sanz, "es una decisión importante" que, además, "demuestra la confianza que hay que tener en el servicio público andaluz y en un programa de cribado de cáncer de mama, que salva muchas vidas".

Para el Gobierno andaluz es inexcusable que la oposición haya usado el cáncer de mama "como arma política".

Sánchez y Montero

Así, Sanz ha recordado que los ataques tras la denuncia archivada ahora de Amama no solo estaba el PSOE y la izquierda andaluza. "También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, nos acusaron de borrar documentos sin pruebas", ha recordado.

"Le pedimos al PSOE y la izquierda que pidan perdón a los profesionales sanitarios, que es a quienes señalaron", ha indicado Sanz, quien ha valorado que "No vale todo para dañar al Gobierno de Andalucía".

Para el Ejecutivo de Juanma Moreno la postura del PSOE y la izquierda es "electoralismo insensible". Sanz ha destacado el caso de la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, quien en el Parlamento de Andalucía acusó al Gobierno de destruir pruebas.

"Demagogia, mentiras e imputación falsa", ha acusado el consejero, quien ha recordado que advirtió sobre la cuestión. "Es imposible modificar datos"