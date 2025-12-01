Juan Antonio Delgado, candidato de Podemos a la Junta con la duda de si se integrarán en Por Andalucía

Las claves nuevo Generado con IA Juan Antonio Delgado ha sido elegido candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta de Andalucía tras obtener el 87% de los votos en las primarias. La candidatura de Delgado se produce en medio de la incertidumbre sobre si Podemos concurrirá en solitario o se integrará en la coalición Por Andalucía. Por el momento, Podemos se presenta en solitario, lo que suma cuatro opciones a la izquierda: PSOE, Por Andalucía, Podemos y Adelante Andalucía. Delgado, de origen gaditano y ex guardia civil, destaca por su trayectoria en la defensa de los derechos sociolaborales dentro del cuerpo policial.

Juan Antonio Delgado ha sido elegido como candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta de Andalucía en unas primarias en las que el gaditano ha recibido el 87 por ciento de los votos.

La decisión de la militancia se produce en medio del debate sobre si Podemos concurrirá solo a las elecciones andaluzas, que deben celebrarse antes de finales de junio de 2026 o se integrará en la candidatura de Por Andalucía.

Por ahora, Podemos va solo a los comicios. Entienden que "la unidad por sí misma" no es un objetivo.

Sea como fuere, de momento Delgado es el candidato de los morados a la Junta. Eso hace que haya cuatro papeletas en las elecciones a la izquierda: el PSOE, Por Andalucía, Podemos y Adelante Andalucía.

Delgado, elegido este fin de semana, ha recibido 3119 de los 3573 votos emitidos. En blanco ha habido 454.

Raquel Martínez

La coordinadora autonómica, Raquel Martínez, ha felicitado a las personas elegidas y ha destacado la alta participación del proceso, toda vez que supera las primarias orgánicas celebradas en diciembre pasado.

Para Martínez, se demuestra “una vez más, que somos una organización que hace las cosas de manera diferente, eligiendo sus candidatos y candidatas directamente mediante primarias”.

En este sentido, Martínez ha agradecido a la militancia de Podemos por su participación y ha felicitado a los candidatos y candidatas que “tendrán el peso y la responsabilidad de volver a poner en pie una izquierda valiente en Andalucía que represente una alternativa real a las políticas de destrucción de los servicios públicos que lleva a cabo Moreno Bonilla”.

Juan Antonio Delgado, nació hace 54 años en San Fernando (Cádiz) en el seno de una familia trabajadora, siendo el más pequeño de siete hermanos. Su padre era albañil y su madre, ama de casa.

A las 21 años ingresó en la Guardia Civil, siendo destinado a Barcelona, donde tomó conciencia de la situación laboral de los guardias, incorporándose clandestinamente a la lucha por la mejora de sus condiciones sociolaborales y por la desmilitarización y democratización del cuerpo, lo que le llevó años después a la creación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).