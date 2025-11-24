Fallecen dos personas en un accidente de tráfico en Granada: colisión entre un turismo y un camión en Darro

Zona en la que se produjo el accidente.

Trágico accidente de tráfico en la provincia de Granada. Dos personas, de las que no ha trascendido la identidad hasta el momento, han fallecido este lunes en una colisión entre un camión y un turismo en la localidad granadina de Darro, según ha informado el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El siniestro se ha producido en la carretera A-308 sobre las 12:35 horas, cuando varios conductores han alertado de una colisión entre un camión y un coche en el kilómetro 30 en sentido a Iznalloz.

Al lugar han acudido efectivos de Guardia Civil y Bomberos del Consorcio provincial para liberar a las dos víctimas, atrapadas en el mismo vehículo.

El Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, ha movilizado también un helicóptero.