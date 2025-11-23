Los seguros de salud privados subieron un 10% más con Montero en la Junta que con Juanma Moreno de presidente

Entre el año 2011 y el 2018, cuando el PSOE gobernaba en Andalucía, los seguros médicos privados crecieron en la comunidad un 29 por ciento. Entre 2019 y 2024 aumentaron un 20 por ciento.

Las cifras, con datos de Unespa, patronal del sector de los seguros médicos, señalan que los andaluces recurrieron más a la sanidad privada cuando gobernaban los socialistas que cuando el PP llegó al Palacio de San Telmo.

De hecho, la diferencia es notable: casi 10 puntos porcentuales más cuando María Jesús Montero estaba en la Consejería de Salud (hasta 2013) y mientras fue la responsable autonómica de Hacienda (desde 2013 y hasta 2018).

En cifras brutas, en 2011, con el PSOE al frente de la Comunidad, había 1.230.000 andaluces con un seguro médico privado. Cuando el PSOE deja la Junta de Andalucía, en 2019, había 1.588.632.

¿Qué pasó justo desde ese momento, cuando el PP se hace con la Presidencia del Gobierno andaluz? Desde entonces y hasta el año pasado, último ejercicio cerrado por la patronal, en Andalucía los seguros médicos privados han seguido creciendo.

Las cifras

De hecho, a cierre de ese ejercicio, de 2024, eran 1.993.880, lo que supone un crecimiento del 20,7 por ciento con respecto a cuando Moreno llegó a ser presidente de la Junta de Andalucía.

La cuestión sobre el crecimiento de la sanidad privada en Andalucía entronca con uno de los principales argumentos del PSOE contra el Gobierno andaluz. Esta misma semana la vicesecretaria general de los socialistas en la comunidad, María Márquez, advertía contra las "consecuencias de privatizar y destrozar la sanidad pública andaluza".

Desde el Gobierno andaluz rebaten esta cuestión con dos argumentos: el aumento de la inversión y la tasa de conciertos en la sanidad andaluza en comparación con cuando el PSOE estaba al frente de Andalucía.

En el primer caso, Moreno ha esgrimido más de una vez el Presupuesto de la comunidad para 2026. En el mismo la inversión en sanidad supera los 16.000 millones de euros, casi el doble de lo que gastó el último gobierno del PSOE en la comunidad en 2018.

De hecho, desde el Gobierno andaluz, al igual que desde el PP, sostienen que la comunidad invierte más que nunca en sanidad pública. Y que dos de cada tres euros de las cuentas de la Junta para el próximo año se dedican a servicios públicos.

El segundo argumento de Moreno está en lo que se destina a los conciertos con la sanidad privada. Si en el pasado el PSOE llegó a superar el 5 por ciento del Presupuesto para derivar pacientes de la pública a centros concertados, ahora se supera por poco el 3 por ciento.

Este dato, señalan desde el Gobierno de Juanma Moreno, es clave. Porque demuestra, indican, que se apuesta más por la pública que lo que hacía el PSOE cuando gobernaba en la comunidad.

A eso se suma, añaden, que tras los fallos de los cribados de cáncer de mama, el Ejecutivo andaluz quiere remodelar por completo el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Lo explicó el consejero de Sanidad, Antonio Sanz y coincidió con el presidente de la Junta, Juanma Moreno. El SAS, indicaron ambos, es un aparato mastodóntico diseñado en los años 80 del siglo pasado.

Responde, añadieron, a problemas, enfermedades y tecnologías de hace décadas. Y eso hay que cambiarlo. Por eso están analizando lo que se puede actualizar e introduciendo tecnología como la Inteligencia Artificial para mejorar la asistencia de los pacientes.