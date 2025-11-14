Montero aplaza una vez más la reforma de la financiación: no se abordará en la cita con las comunidades del lunes

El nuevo modelo de financiación autonómica no será analizado este lunes en la reunión que mantendrá el Ministerio de Hacienda con las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha advertido este viernes que en el encuentro para aprobar la senda de estabilidad financiera de 2026 "no se abordará el modelo de financiación".

En la inauguración de la 19ª Feria Provincial de Mujeres Empresarias en Sevilla, organizado por la Diputación de Sevilla, la ministra ha lanzado un aviso a navegantes, en este caso a las comunidades, las cuales aspiran a estimar el incremento de fondos en tiempo y forma que pueden lograr.

El Ministerio ha convocado el CPFF para marcar los objetivos de estabilidad financiera (deuda y déficit) de las Administraciones Públicas entre 2026 y 2028, de cara a la presentación de los Presupuestos. Pero lo que de verdad interesa a las autonomías es conocer cómo puede quedar a medio plazo su financiación tras la reforma del sistema.

Sin embargo, la ministra asegura que este lunes no se va a abordar. Al estar en Andalucía, Montero no ha desaprovechado la oportunidad para atacar al presidente de la Junta, Juanma Moreno.

A su juicio, el hecho de que el presidente andaluz quiera reclamar en ese órgano 4.000 millones para financiar los servicios públicos andaluces es un reflejo de que el Partido Popular "se dedica en los territorios a enfrentamiento y confrontación". Entiende la ministra que con esta petición "es incapaz de consensuar una posición para discutir el modelo de financiación".

Esos 4.000 millones que Moreno dijo este jueves en el pleno del Parlamento andaluz que quería llevar al Consejo de Política Fiscal para dedicarlos a los servicios públicos de Andalucía es una cantidad que figuró en un dictamen de un grupo de trabajo parlamentario en 2018 y que impulsó entonces Montero como consejera de Hacienda.

Sin embargo, la ministra le ha vuelto a insistir en que trabaje en el interior de su partido en una posición en financiación. "No creo que le sirva a la sociedad que, dependiendo de cuándo habla el Partido Popular, en qué territorio, escuchemos posiciones distintas".

Montero se ha referido a los diferentes parámetros aludidos por las comunidades del PP para repartir recursos tributarios, entre la población o la extensión del territorio.

En este sentido, la ministra ha aclarado que la revisión del sistema de financiación no la votan las comunidades, sino los partidos políticos en el Congreso. De ahí que haya demandado "claridad sobre el voto orientativo del Partido Popular en este debate.