Diez heridos tras dos colisiones múltiples en la A-7 a su paso por Roquetas de Mar

Diez personas han resultado heridas en dos colisiones múltiples ocurridas en la A-7 a su paso por Roquetas de Mar (Almería), según informó el 1-1-2 Andalucía. Los accidentes se produjeron poco después de las 8:00 horas, a la altura del kilómetro 797 en sentido Murcia, antes del túnel de Aguadulce. En uno de los siniestros se vieron implicados cinco vehículos y en el otro, tres. Todos los heridos fueron trasladados al Hospital de Torrecárdenas. Entre los heridos se encuentran cuatro mujeres (de 34, 36, 42 y 70 años) y seis hombres (de 29, 36, 42, 49, 51 y 74 años).

Diez personas han resultado heridas en dos colisiones múltiples ocurridas esta mañana de domingo, en la A-7 a su paso por Roquetas de Mar (Almería), según ha informado el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Varios testigos han llamado al teléfono 1-1-2 pocos minutos después de las 8:00 horas para indicar que se había producido una colisión con varios vehículos implicados en la A-7.

El suceso ha ocurrido a la altura del kilómetro 797 sentido Murcia, antes del túnel de Aguadulce. La sala coordinadora activó a la Guardia Civil de Tráfico, a los bomberos y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

Los operativos de emergencia han confirmado al 1-1-2 que se ha tratado de dos colisiones; en una de ellas se han visto involucrados cinco coches y en la otra, tres.

Los sanitarios han confirmado el traslado al Hospital de Torrecárdenas de 10 personas: cuatro mujeres (de 34, 36, 42 y 70 años) y seis hombres (de 29, 36, 42, 49, 51 y 74). La vía estuvo cortada durante la intervención de los operativos y ya se encuentra reabierta al tráfico.