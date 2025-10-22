El SAS arregla el sistema informático: ya se pueden consultar de nuevo las pruebas del cribado de cáncer de mama

La web de CllickSalud, ya operativa al cien por cien este miércoles. EE Sevilla

ClicSalud, la plataforma web donde los andaluces pueden consultar sus pruebas médicas y calendarios de vacunación, entre otros datos médicos, sufrió "una caída" por razones que el Gobierno andaluz investiga.

Eso llevó a que no se pudieran consultar ciertos resultados de pruebas como son las mamografías del cribado de cáncer de mama. La incidencia quedó resuelta a primera hora de la mañana de este miércoles.

Fuentes del Ejecutivo de Juanma Moreno aseguran que "no se ha borrado ninguna prueba de nadie ni se ha tocado ningún historial sanitario", como denunció la asociación Amama, quien llevó la cuestión a la Fiscalía este miércoles.

Desde el Gobierno andaluz reducen la cuestión a "un asunto puramente técnico, como por ejemplo cuando esta semana se cayeron los servidores de Amazon".

En todo caso, se preguntan desde el Ejecutivo, si la denuncia de Amama y el altavoz de la oposición a esta acusación no pudo provocar un efecto llamada que aumentara las consultas a la plataforma ClicSalud y eso, a su vez, la caída del sistema.

Restablecido

Así las cosas, en la mañana de este miércoles el sistema ha quedado restablecido. Los andaluces pueden consultar de nuevo todas sus pruebas. También las del cáncer de mama que se hacen en el sistema de cribado.

"Todas las secciones de ClicSalud+ ya están restablecidas. Informes, imágenes y servicios digitales vuelven a estar disponibles con normalidad", señalan desde el Gobierno andaluz.

"Gracias a la ciudadanía por su paciencia y comprensión. Seguimos trabajando cada día para ofrecer el mejor servicio público posible", añaden los responsables del sistema.