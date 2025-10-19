Montero acusa a Moreno de nombrar a "su apagafuegos político" en Sanidad para "tapar el testimonio de la mujeres"

Las claves nuevo Generado con IA La ministra María Jesús Montero acusa a Juanma Moreno de nombrar a Antonio Sanz como "apagafuegos político" en Sanidad para silenciar el testimonio de mujeres afectadas por fallos en cribados de cáncer. Montero denuncia la gestión sanitaria del Gobierno andaluz, destacando el colapso del sistema y la falta de publicación de listas de espera, incumpliendo la ley. La dirigente socialista critica el "manual de apariencia" de Moreno, acusándolo de confrontar y no asumir responsabilidades mientras los problemas reales de Andalucía se agravan.

La secretaria general del PSOE andaluz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha acusado este domingo al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de intentar “tapar” la crisis sanitaria andaluza colocando al frente de la Consejería de Salud a su "apagafuegos político", Antonio Sanz, en lugar de afrontar los graves problemas del sistema público.

Durante un acto celebrado en Bentarique (Almería), con motivo de la Fiesta de la Rosa, ha arremetido contra la gestión sanitaria del Gobierno andaluz y la falta de explicaciones por los fallos en los cribados de cáncer que han afectado a miles de mujeres en la comunidad.

"A Moreno Bonilla no le interesa arreglar el problema de salud; lo que le interesa es que no se hable del problema de salud, tapar el testimonio de las mujeres”, denunció, en relación con el fallo de los cribados.

Por este motivo, considera que no es casualidad que coloque al frente de Sanidad al consejero "de quien depende Canal Sur", sugiriendo que el nombramiento de Sanz busca controlar el relato mediático y frenar las denuncias de profesionales y pacientes.

"Puedo pensar que lo que están haciendo es acallar las voces de los periodistas, de quienes estamos denunciando… Pero por mucho Antonio Sanz que nos pongan, vamos a seguir denunciando y en la lucha", ha advertido con contundencia.

"El sistema sanitario ha colapsado"

Montero, que fue consejera de Salud durante una década, ha asegurado que conoce de primera mano la magnitud del problema. "Sé cómo funciona esa maquinaria, cuándo tiene averías… y el sistema sanitario andaluz ha colapsado", ha afirmado.

La ministra ha lamentado que el Gobierno andaluz lleve siete años "sin hacer nada en el sistema sanitario", mientras el presidente "se hace la víctima sin asumir responsabilidades”. En este sentido, ha denunciado que la Junta no publica las listas de espera diagnósticas ni de consultas externas "incumpliendo de manera escandalosa la ley".

"Le exigimos a Moreno Bonilla que dé la cara, que publique los datos y que diga la verdad. Una persona no puede poner un tratamiento eficaz si no tiene diagnóstico", reclamó.

Críticas al "manual de apariencia"

La dirigente socialista ha ironizado sobre el reciente libro publicado por el presidente andaluz, al que ha rebautizado como "manual de apariencia". "Está todo el día dando la apariencia de que se mueve sin mover una loseta", ha dicho, acusándole de gobernar de cara a la galería mientras se agravan los problemas reales de los andaluces.

"Moreno Bonilla cree que la confrontación le da rédito político, pero lo único que hace es mentir. Todo el día confrontando, cuando Andalucía es la comunidad a la que se le condona la mayor deuda", ha añadido, en alusión al reciente acuerdo de financiación autonómica impulsado por el Gobierno central.