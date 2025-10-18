Cinco hombres hospitalizados en Almería tras chocar con su coche contra un árbol

Las claves nuevo Generado con IA Cinco hombres resultaron heridos en un accidente de tráfico en La Mojonera, Almería, cuando su coche chocó contra un árbol. El accidente ocurrió en la carretera AL-9204 a las 4:35 de la madrugada del sábado, según informó el 1-1-2 de Andalucía. Los heridos, con edades entre 37 y 57 años, fueron trasladados a los hospitales Torrecárdenas y del Poniente para recibir atención médica.

Cinco personas han resultado heridas en la provincia de Almería en la madrugada de este sábado cuando el coche en el que circulaba ha chocado contra un árbol.

El siniestro, según ha informado el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, ha ocurrido en la carretera AL-9204, en La Mojonera (Almería).

El accidente se produjo a las 4:35 horas de la madrugada, según el aviso al teléfono 1-1-2 que informaba de que un vehículo había chocado contra un árbol provocando varios heridos.

La sala coordinadora informó a la Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias y a Mantenimiento de Carreteras para la atención de los mismos.

En total, los sanitarios socorrieron a cinco hombres con edades comprendidas entre los 37 y los 57 años.

Dos de ellos fueron evacuados al Hospital Torrecárdenas y tres al Hospital del Poniente para su asistencia sanitaria.