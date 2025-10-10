Un muerto y tres heridos tras la colisión de un turismo y una furgoneta en Vícar (Almería)

Una persona ha muerto este viernes y otras tres han resultado heridas en un accidente de tráfico ocurrido en la provincia de Almería y en el que se han visto implicados un turismo y una furgoneta.

El siniestro, según los datos publicados por el servicio de emergencias 112 Andalucía en sus redes sociales, ha ocurrido en el municipio en Vícar.

Todas las víctimas viajaban en el turismo, mientras que los ocupantes de la furgoneta han resultado ilesos. Los heridos han sido evacuados a un centro hospitalario.

El accidente se ha producido en la carretera AL-3304, en el cruce de Los Llanos, a las 15:42 horas. A esa hora se ha alertado al centro de coordinación de la colisión entre los dos vehículos.

Al lugar de los hechos se han desplazado efectivos de Bomberos del Consorcio del Poniente para liberar a los cuatro ocupantes atrapados del turismo, junto con Guardia Civil y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS).