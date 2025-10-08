Dimite la consejera de Salud, Rocío Hernández, por los fallos del programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía

La consejera Rocío Hernández posa en la sede de su departamento en Sevilla Este EE Sevilla

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado la dimisión de la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, por la crisis del cribado de cáncer de mama. Así lo ha anunciado en una comparecencia extraordinaria a las 20.30 horas de este miércoles.

Hernández es consejera desde julio de 2024. Ha estado en el cargo poco más de un año. Cabe recordar que llegó al puesto que ahora abandona porque el presidente cambió de puesto a la entonces titular Lina García por los problemas en la sanidad pública que se querían revertir con el cambio.

Sin embargo, poco más de un año después habrá nuevo consejero o consejera de Salud. Y será, además, a meses de las elecciones en Andalucía y con un tema tan sensible como el sanitario.

Hernández es médico de profesión. Ella misma siempre ha dicho que es una gestora. Una profesional acostumbrada a los trámites de grandes estructuras sanitarias. Desde los sindicatos y la oposición le reclamaban más "piel" en este caso que afecta a mujeres con cáncer.

La ya exconsejera ha estado hasta el último momento, confirman fuentes del Gobierno andaluz, trabajando para solucionar el problema del cribado de cáncer.

Virgen del Rocío

De hecho, ha pasado la mañana en el hospital Virgen del Rocío explicando el nuevo protocolo para el cribado y buscando dónde ha podido fallar el sistema.

De ella han dicho amigos y enemigos que es fría. Ella es consciente de esta cuestión. Pero no le molesta. Lo ha dicho muchas veces, en púlico y privado. En esta ocasión sí que le ha podido pasar factura.

El anuncio llega solo horas después de que el Gobierno andaluz haya aprobado un plan de choque contra este problema en el cribado de cáncer de mama que cuenta con una inversión de 12 millones de euros.

Con ese dinero se quiere hacer pruebas a las 2.000 mujeres que se ha detectado que pueden haberse visto afectadas por posibles retrasos en la notificación de sus casos. En todo caso, se calcula que casi el 99 por ciento de ellas tendrá un resultado negativo para la prueba de cáncer.

A eso se suma un nuevo protocolo que, ahora sí, obligará a la Junta a notificar a las mujeres cuando tengan una prueba que no sea concluyente y necesite de un segundo test. Porque ahí está, creen en el Gobierno andaluz, la clave del problema.

Resultados

Desde el Gobierno andaluz aseguran que a "casi el 99%" de las mujeres que tienen diagnósticos "no concluyentes" tras someterse a una primera prueba en el cribado "están sanas, es decir, no tienen cáncer", si bien en todo caso todas ellas "son llamadas a una segunda revisión" que confirma esa ausencia de enfermedad.

"Hasta ahora, no era obligatorio informar" a estas mujeres con diagnóstico no concluyente "de su situación hasta la cita para esa segunda revisión, en la que normalmente se confirmaba el buen pronóstico", según "se recoge en el protocolo que estaba vigente", el referido de 2011, y que el Servicio Andaluz de Salud ha decidido ahora cambia.