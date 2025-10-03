Moreno anuncia auditoría tras cambiar el protocolo de cribado de cáncer de mama y avisa que habrá "responsabilidades"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este viernes que se va a acometer una auditoría amplia sobre las pruebas de cribado para detectar cáncer tras detectarse algunos retrasos en pruebas de cáncer de mama, que se corregirán, ha dicho, con un "plan de choque" que se presentará en detalle la próxima semana.

Después vendrán las "responsabilidades políticas". Moreno ha abordado el asunto en O Grove (Pontevedra), donde ha participado en el foto La Toja, tras ser preguntado sobre si tiene previsto cesar a la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández.

Al respecto, ha dicho que hoy mismo ha habido una reunión para abordar este asunto y que este fin de semana seguirá el trabajo. Porque hay que "detectar dónde ha estado el problema, darle solución al problema y después buscar las responsabilidades de quién ha ocasionado el problema".

"Pero creo que ahora, más que buscar responsabilidades, lo que tenemos que es solventar el problema", ha señalado.

Está previsto que la próxima semana, además, se de a conocer en detalle un plan de choque para abordar un "cambio en el protocolo, en el que demos toda la información".

Para el presidente, la situación que lamentablemente se ha producido va a servir para mejorar y perfeccionar todo el programa de cribado de cáncer de mama, y otros posibles cribados, que van a auditarse.

En cuanto a la asunción de responsabilidades políticas, ha insistido en que ahora mismo lo único que a él le preocupa es "chequear a esas 2.000 mujeres": "Es mi obsesión y ahora mismo lo que me quita el sueño".

Después será el momento de analizar las responsabilidades políticas, que llegarán, ha asegurado. Se verá "quién está detrás de esa responsabilidad: Hay un director general, hay un jefe de servicio, hay una consejera, un viceconsejero", ha remarcado.

"A partir de ahí, lógicamente, tomaremos una decisión en cuanto a las responsabilidades políticas". Además, el presidente ha lamentado que él mismo no haya contado con la información sobre lo que estaba ocurriendo con el retraso en las pruebas hasta el "lunes por la noche". "Un error en materia de información", según ha apuntado, que también se tiene que corregir.