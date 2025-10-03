Montero, tras los retrasos en cribados del cáncer de mama: "¿Qué ocurre con el cáncer de colon, está ocurriendo esto?"

María Jesús Montero considera que los retrasos en la notificación de los cribados de cáncer de mama en Andalucía evidencian que el sistema sanitario de la comunidad "ha colapsado" y se ha preguntado, por ello, si la situación puede repetirse en otras pruebas preventivas.

"La situación que hemos conocido no es un error, no es un fallo, es el síntoma del colapso del sistema sanitario público en Andalucía", ha sostenido en declaraciones a periodistas en Jaén.

"¿Se pueden imaginar lo que está ocurriendo con otras enfermedades?", se ha preguntado, y en concreto, con los cribados de cáncer de colon o de próstata: "¿está ocurriendo esto?"

Montero, que fue consejera de Sanidad de Andalucía durante una década, ha asegurado que "nunca, jamás, en nuestro sistema sanitario público hemos asistido a una situación de este tipo" y ha esgrimido su experiencia para apuntar a ese "colapso", planteado la duda sobre el resto de atención sanitaria.

"Hasta para el cáncer no hay capacidad de respuesta. Así que para las patologías que no son cáncer se pueden imaginar el sufrimiento que está ocasionando en el conjunto de la gente", ha aseverado.

Las declaraciones de Montero llegan después de que la Junta, que ha reconocido el error y pedido disculpas, ya haya cambiado el protocolo para comunicarse con las mujeres que se someten a estas pruebas de detección.

Hasta ahora, señalan fuentes del Gobierno andaluz, las mujeres que se realizaban un cribado de cáncer de pecho tenían tres opciones: si era positivo, se les avisaba para iniciar tratamiento; si era negativo, se les hacía saber; pero si no era concluyente o había dudas, no había reglamentada una comunicación.

Eso ya ha cambiado. Según confirmó la consejera de Salud este jueves tras reunirse con la asociación que está canalizando las protestas de las mujeres que han recibido diagnósticos tardíos, los centros sanitarios ya saben que deben informar también cuando el diagnóstico no es claro.

El 98% de los casos serán negativos

Además del cambio de protocolo para dotar de mayor transparencia e información al sistema de cribado de cáncer de mama, la Junta ha empezado a llamar a 2.000 mujeres que se sometieron a las pruebas.

El objetivo de estos contactos es tranquilizar. Explicarles cuál es su situación, que en el 98 por ciento de los casos, calculan en Salud, es benigna, sin cáncer. Pero los responsables de la Junta prefieren llamar una a una antes de que sientan incertidumbre por su estado en una cuestión, reconocen, tan delicada.

A esas medidas se suma el canal de atención rápido que ofreció la Junta de Andalucía a las mujeres que han visto cómo se les diagnosticaba de forma tardía. La medida, que se puso en marcha en cuanto se conoció el caso, se acompañó de las disculpas del presidente de la Junta, Juanma Moreno y de la consejera de Salud.