Deducción a celiacos: Las familias de Andalucía gastan 1.000 euros más al año en comida especial sin gluten

"Los celiacos no eligen serlo" y, sin embargo, "pagan hasta cuatro veces más por lo que comen". Son palabras del presidente de la Junta, Juanma Moreno, este lunes al anunciar que Andalucía bonificará hasta 100 euros al año el gasto a quienes sufren de delinquía.

Según cifras oficiales de la Junta, en la comunidad hay hasta 40.000 personas celiacas. Es decir, no pueden comer gluten, que está presente en casi todos los alimentos. El pan, por ejemplo, comida más que habitual en la dieta andaluza, está prohibido salvo que sea adaptado a su sistema digestivo.

Y eso tiene un precio. Caro. Porque, según el último estudio de mercado de la Federación de Asociaciones de Celiacos de España (FACE), llevado a cabo a mediados de este 2025, los productos para celíacos suponen un sobreveste en la cesta de la compra de hasta 1.000 euros por hogar al año.

Y no hay forma de escapar a ese gasto extra, porque como señaló Moreno en su anuncio de la nueva desgravación fiscal, "la delinquía es una enfermedad que no tiene medicación, y el único remedio, hasta hoy, es controlar la dieta, y pagar en la cesta de la compra hasta cuatro veces más en muchos alimentos, como la pasta o el pan".

Para luchar contra esto llega la deducción que anunció el presidente andaluz. Se suma esta ventaja fiscal a las anunciadas por el gasto veterinario de las mascotas, la cuota del gimnasio o el alquiler para jóvenes y mayores.

Alivio económico

"Queremos apoyar a todas las personas y sus familias dando este paso, reconociendo esa realidad que viven cada día y aliviando parte de ese esfuerzo que hacen", indicó Moreno.

"Comer sin gluten no debería ser un lujo para nadie", añadió el presidente de la Junta. La previsión es que esta medida ayude a más de 30.000 andaluces y tenga un impacto de casi cuatro millones de euros.

Pero, ¿cómo es la lista de la compra de un celiaco? Compleja. Porque gluten tienen todos los panes normales así como sus variantes. Esto es: galletas, bollos, tartas o casi cualquier cosa que se venda en una panadería, pastelería y confitería.

Pero también las pastas tienen gluten. Y cereales, salsas en su gran mayoría o alimentos precocinados. También las galletas saladas o dulces en algunos casos, yogures y otros lácteos. Y en la cerveza también hay gluten.

Desde el desayuno a la cena pasando por una cerveza, la dieta de quienes son celiacos es muy difícil sin ese gasto extra.

Pero, en el detalle, de qué dinero de más se habla cuando se habla de la cesta de la compra de quienes tienen delinquía. Pues el 'Informe de precios' de FACE habla de hasta 1.000 euros más al año por hogar con una persona celiaca. Es más si hay más de un miembro con la enfermedad, claro.

"El precio de todos los alimentos es significativamente superior en los productos sin gluten, encontrándose una mayor diferencia en el pan de barra, las magdalenas y el pan rallado", señala el informe.

Para hacer el estudio, la asociación tomó productos de referencia: pan, pasta, harinas... Se hizo así, señalan, porque son estos elementos los que marcan "la diferencia económica entre realizar una dieta con y sin gluten".

Fuente: FACE, 2025.

Los precios sobre los que se ha hecho el análisis están calculados sobre 100 gramos. Aunque esto ayuda a estandarizar la comparativa, hay pocas veces en las que la presentación de estos alimentos es esa. De esta forma, habría que calcular unos precios más altos finales.

Por ejemplo, con los cereales. Los que tienen gluten se venden a 0,41 euros los 100 gramos. Sin gluten, son 0,54. Pero, ¿eso cuesta una caja de cereales? No. Así, si se toman unos copos de maíz de una marca muy conocida, el paquete sale a 2,81 euros con gluten (el kilo, a 5,62); sin gluten, el mismo producto cuesta 4,19 euros, es decir, 11,17 euros el kilo.

Ocurre lo mismo con las galletas, por ejemplo. Cuestan 0,38 euros con gluten y 1,28 euros sin gluten. Las croquetas salen a 0,52 céntimos por 100 gramos con gluten y a 1,75 euros por la misma cantidad si el producto es adaptado a celiacos.

Declaración de la Renta

A esta cuestión de precios disparados por culpa de una enfermedad se suma, señalan desde la asociación que representa a los celiacos españoles, el que no cuentan con ayudas, se quejan. Eso, al menos, cambia en Andalucía desde ahora, puesto que en la declaración de la Renta de 2026 podrán deducirse hasta 100 euros en gastos.

"A pesar de que se ha observado una disminución del 2,93 % en el precio promedio de los productos sin gluten en comparación con el año anterior, el análisis de precios revela una tendencia generalizada a que los productos sin gluten sean significativamente más caros que sus equivalentes con gluten", protestan en FACE.

"El sobreveste anual de casi 1.000 euros para las personas celiacas sigue siendo una carga económica considerable", señalan. "Una carga que puede verse duplicada o triplicada si hay más de un integrante del grupo familiar con enfermedad celiaca", detallan.

Porque estos precios son siempre por persona. Pero si hay más de una persona en casa que sea celiaco, se van sumando. Hasta 3.000 euros al año si son tres personas es el gasto extra en comida.

Diagnóstico

Además de la ayuda económica que supone esta nueva deducción autonómica anunciada por Moreno, las organizaciones de celiacos subrayan la necesidad de diagnosticar y acompañar a quienes sufren esta condición.

Por eso desde las organizaciones que les representan tienen a disposición de los ciudadanos una "reunión de acogida" en la que se orienta a quienes tienen el diagnóstico reciente para que puedan acomodar sus vidas (y dietas) a la nueva realidad.

En ese primer encuentro suele colaborar una "nutricionista especializada", explican en la Asociación Provincial de Celiacos de Sevilla. Su función es "asesorar, informar y proporcionar las pautas necesarias, para afrontar esta nueva etapa tras el diagnóstico", explican.

Además, las asociaciones, como la sevillana, ofrecen "herramientas necesarias para una correcta alimentación libre de gluten y con nuevos hábitos saludables que mejorarán su calidad de vida".

Porque la delinquía tiene 'trucos'. ¿Cómo se sabe qué alimentos son dañinos y cuáles no? ¿Qué es la contaminación cruzada? Para esto se dan clases sobre cómo leer etiquetas de los productos en el súper o cómo cocinar sin mezclar gluten y alimentos para celiacos.

La Federación Andaluza de Asociaciones de Celíacos (FACA) y todas las asociaciones provisionales que la forman, en declaraciones a Europa Press, han asegurado que aunque "la cuantía no es muy elevada", este paso "supone un avance significativo".

"Agradecimiento"

De este modo, la presidenta de FACA, Amor Fernández, ha querido mostrar su "agradecimiento", aunque "la cuantía no es muy elevada", especialmente "si tenemos en cuenta" que, según diversos estudios, la cesta de la compra sin gluten supone un sobrecoste cercano a los 1.000 euros anuales.

"Sin embargo, consideramos que este paso supone un avance significativo, que nos ayudará a generar conciencia social y a obtener un mayor reconocimiento", han defendido.

Asimismo, han querido recordar que la celiaquía es una enfermedad y que, a día de hoy, el único tratamiento disponible es una dieta sin gluten estricta y de por vida.

"Seguiremos trabajando para conseguir más apoyos y medidas que mejoren la calidad de vida de las personas celíacas y de sus familias en Andalucía", han concluido desde FACA.