Encuentran el cadáver de un vendedor de cupones de 61 años con hasta 30 puñaladas en un pueblo de Cádiz

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. Guardia Civil

Agentes de la Guardia Civil han encontrado el cadáver de un hombre con signos de violencia en Cádiz. El suceso ha tenido lugar en la localidad de Benaocaz, según informan fuentes de la investigación.

Los agentes dieron con el cuerpo sin vida del hombre muerto en la madrugada entre el pasado viernes y este sábado, añaden las mismas fuentes. Estaba dentro de una casa del municipio y presentaba hasta 30 heridas de apuñalamiento.

Se trata de un hombre de 61 años que se había mudado al municipio, según fuentes de la investigación desde Ubrique. Era un conocido vendedor de cupones en la zona.

La Guardia Civil tuvo conocimiento alrededor de las 1:00 horas de esta madrugada de un posible homicidio en dicha localidad.

Asimismo, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía dio el aviso a los agentes del hallazgo del cuerpo sin vida de un varón de 61 años de edad, que mostraba signos de violencia y se apreciaban indicios de un posible robo en el interior de la vivienda en la que fue encontrado.

De este modo, la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz ha activado el protocolo judicial para este caso, haciéndose cargo de las diligencias correspondientes y abriendo una investigación para esclarecer las causas del fallecimiento.

