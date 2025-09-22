Juanma Moreno subraya su agenda europea: irá a la Semana Europea de las Regiones en Bruselas a primeros de octubre

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, acudirá a primeros de octubre a Bruselas. Allí presidirá la apertura de la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades, encuentro anual que organiza la Comisión de las Regiones, de la que es vicepresidente.

Así, Moreno estará en la sesión inaugural del encuentro europeo, que tendrá lugar el lunes 13 de octubre a las 14.00 horas. ¿El lugar? El hemiciclo del Parlamento Europeo.

Junto a Moreno estará la presidenta del Comité de las Regiones, Kata Tüttö, a quien el presidente andaluz sucederá en 2027 al frente del órgano consultivo europeo.

Además, en la mesa inaugural participará también el italiano Raffaele Fitto, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea.

La Semana Europea de las Regiones, que se celebra entre el 13 y el 15 de octubre en Bruselas busca ser el espacio de debate sobre el futuro de la Unión Europea desde los ojos de las ciudades y las regiones de la UE.

Futuro de la UE

El encuentro tiene como título este año 'Shaping Tomorrow, together', algo así como 'Construyendo el futuro juntos'. En las diferentes reuniones que se producen en el seno de esta convocatoria anual se hablará sobre el futuro del presupuesto de la Unión Europea o las políticas de cohesión.

La idea de la cita a la que acude Moreno en calidad de vicepresidente de las regiones europeas es la de "reunir a políticos de referencia" para hablar de "prioridades estratégicas" así como vías de avance de la UE a largo plazo basadas en la cohesión y el crecimiento sostenible.

Habrá también debates sobre ciudades feministas y cómo esas políticas de igualdad afectan al diseño de los espacios urbanos; el papel de los gobiernos regionales y locales en las políticas agrarias de la UE; gestión de crisis y desastres naturales; fronteras e inmigración; o desarrollo sostenible en ciudades pequeñas.

Cabe recordar que Juanma Moreno estuvo la pasada semana en la reunión de la Conferencia de Presidentes del Comité de las Regiones de la UE, que se celebró en Copenhague el pasado jueves y viernes.

A eso se suma el que el presidente andaluz fue anfitrión de una reunión de la misma Conferencia de Presidentes del Comité de las Regiones el pasado abril en el palacio de San Telmo, en Sevilla.