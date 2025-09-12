María Jesús Montero descarta dejar su cargo en el Gobierno para centrarse en Andalucía: "Javier Arenas hizo lo mismo"

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha descartado de nuevo abandonar el Ejecutivo de Pedro Sánchez y sus responsabilidades en él para centrarse en su labor como líder de la oposición en Andalucía.

Así lo ha señalado la también número 2 del PSOE en España en un acto en Cádiz en el que ha asegurado que su decisión tiene precedentes. "Javier Arenas hizo lo mismo", se ha justificado.

Montero se refiere a la época en la que el andaluz era a la vez presidente del PP andaluz y ministro y vicepresidente del Gobierno con el presidente José María Aznar entre los años 2003 y 2004.

Ese antecedente, indica Montero, avala su decisión de mantenerse en La Moncloa y hacer incursiones esporádicas en Andalucía. No hay que perder de vista que, de dejar su cargo en el Gobierno central, la ahora ministra de Hacienda perdería gran parte del foco mediático que ese puesto le garantiza.

Montero ha señalado otro caso como el suyo: el del presidente de la Junta, Juanma Moreno. De él ha señalado que es, además del máximo responsable de la Junta de Andalucía, presidente del PP andaluz.

"Buen trabajo"

"Creo que hago un buen trabajo al frente del Ministerio de Hacienda y de la vicepresidencia por Andalucía", ha señalado Montero al ser preguntada por la multitud de cargos que ocupa.

Además, para la sevillana, su papel en el Gobierno central garantiza que los Presupuestos -que está negociando, asegura-, tengan "el sello de Andalucía".

Eso, ha opinado, supone que las cuentas del país cuenten con su "contribución al desarrollo de Andalucía desde el Gobierno de España en creación de empleo, en creación de riqueza, en infraestructura, en inversiones ecológicas, en energía y en proyectos industriales" que lleguen a su comunidad autónoma.

Para Montero, "cualquiera en su sano juicio en la Junta de Andalucía querría que un andaluz estuviera al frente de los ministerios más importantes".

Andalucía

En el caso de Juanma Moreno no es así. El presidente andaluz ha reclamado más de una vez a Montero que se centre en Andalucía y los andaluces.

La ministra socialista cree que ese gesto no es interés por los andaluces del presidente de la Junta sino "nervios".

"Mientras que crea que mi trabajo es para Andalucía al frente del Gobierno, seguiré si el presidente así también, que es el único competente, si así le parece bien, seguiré ocupando mis responsabilidades, con independencia de que mi trabajo en el partido también lo compatibilizo", ha zanjado.