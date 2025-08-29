Noche dura luchando contra el fuego en Almería: declarado el nivel 1 de emergencia por el incendio de Bédar y Lubrín

La provincia de Almería no ha vivido la mejor de sus madrugadas este viernes. Los vecinos de Lubrín y Bédar han pasado la noche en vela como las llamas iban arrasando el terreno tras declararse un nuevo incendio forestal a última hora del jueves, concretamente en la zona de La Alcarria.

Las llamas han provocado durante la noche el desalojo de cinco personas de Los Albaricos y Fuente de los Albaricos, pero la Agencia de Emergencias de Andalucía ha anunciado a las diez de la mañana en sus redes sociales que estos vecinos ya pueden volver a sus hogares tras disminuir el peligro y mejorar la situación en la zona.

Así, la Junta de Andalucía mantiene activado desde las 5.46 horas el nivel 1 de emergencia por este incendio ya que los bomberos que están trabajando en la zona desde anoche están teniendo muy difícil la extinción debido al fuerte viento que sopla, viento de noreste a 30 km/h y rachas de 50 km/h.

En la última actualización del Infoca, de las 10.08 horas, se indica que están trabajando contra las llamas dos aviones de carga en tierra, un avión de coordinación, un anfibio pesado, dos semipesados, nueve autobombas, quince grupos de bomberos forestales, tres técnicos de operaciones, un técnico de extinción y un agente de medioambiente, un encargado de emergencias, un técnico de supervisión, un técnico analista, así como cinco dotaciones de Bomberos del Levante.

Sobre el terreno también se encuentra la Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones, la Unidad Médica de Incendios Forestales, la Unidad Avanzada de Análisis y Seguimiento de Incendios Forestales; además de la Guardia Civil y la Policía Local.