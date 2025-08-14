Muere a los 84 años el expresidente del Parlamento andaluz José Antonio Marín Rite: "Un maestro para muchos"

José Antonio Marín Rite ha fallecido este miércoles a los 84 años. Fue expresidente del Parlamento Andaluz por las filas del PSOE tras ser el primer alcalde democrático de la ciudad de Huelva.

María Márquez, vicesecretaria general de su partido en Andalucía, lo ha recordado como "un buen socialista, un maestro para muchos y un referente para el socialismo onubense y andaluz".

"Recibo con profunda tristeza la marcha de José Antonio Marín Rite. Que la tierra te sea leve, compañero", ha escrito en la red social X.

La propia secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha mostrado su pesar.

"Marín Rite ha sido un ejemplo y una inspiración para el socialismo andaluz, que está de luto por la muerte de uno de sus referentes. Huelva recordará siempre con cariño y agradecimiento a su primer alcalde tras la recuperación de la Democracia. Hasta siempre, compañero", ha dicho la vicepresidenta del Gobierno.

Desde el PSOE de Huelva aseguran que "deja una huella imborrable en la historia de nuestra tierra". "Su compromiso, su honestidad y su dedicación al servicio público fueron ejemplo de cómo trabajar por el bien común, siempre con humildad y cercanía", han escrito en redes.

Decenas de socialistas han manifestado este jueves su dolor por la pérdida de Marín Rite, que se ha hecho especialmente notar en Huelva.

Huelva, de luto

Es por ello que la ciudad onubense ha declarado tres días de luto y colocará a media asta todas las banderas municipales. Su propio Ayuntamiento ha publicado un mensaje de condolencias a través de las redes sociales.

"Trasladamos nuestro más sentido pésame, así como todo nuestro cariño y afecto a los familiares y amigos de José Antonio Marín Rite, quien fuera alcalde de Huelva durante nueve años, los primeros de la nueva etapa democrática en el país", han indicado desde el Consistorio.

También se ha pronunciado el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Además de enviar sus condolencias, lo ha definido como un hombre "dedicado a su tierra". "Un abrazo a su familia y a sus compañeros", ha zanjado.

Igualmente se ha manifestado el que hoy ocupa el cargo de presidente del Parlamento Andaluz, Jesús Aguirre, quien también ha trasladado palabras de ánimo para su familia.

Un extenso currículum

José Antonio Marín Rite nació en 1941. Era natural de la localidad onubense de Valverde del Camino. Aunque estudió Derecho en Madrid volvió a su tierra. Antes de ejercer cargos políticos, trabajó como abogado de UGT del PSOE.

En 1979 fue elegido como el primer alcalde de Huelva en la democracia. Lo fue hasta 1988. Luego ejerció el cargo de presidente del Parlamento de Andalucía y se mantuvo como diputado autonómico hasta 2004.

Fue senador por designación autonómica, presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y de la Autoridad Portuaria de Huelva.