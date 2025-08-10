Una incidencia técnica entre Madrid y Cádiz deja a más de 400 pasajeros parados durante cuatro horas

Una incidencia técnica en un tren Alvia entre Madrid y Cádiz ha dejado parados durante cuatro horas a la altura de Almodóvar del Río (Córdoba) a unos 427 pasajeros: "Vuelve a haber caos en Renfe y parones en los Alvia y AVE de Andalucía", cuenta una viajera a EL ESPAÑOL.

En concreto, el Alvia con destino Cádiz salió de la estación de Puerta de Atocha, en Madrid, a las 07:05 horas y tenía prevista su llegada a las 11:45 horas. Sin embargo, en la salida de Almodóvar, a las 09:42 horas, el trayecto se vio detenido, afectando a todos los viajeros que circulaban en el convoy.

La pasajera con la que ha podido contactar este diario cuenta a este diario que, a pesar de que los viajeros "están bien", no todos tuvieron baños disponibles, una circunstancia que no llevaron bien.

A pesar de esto, las autoridades ferroviarias sí prestaron agua abundante a los afectados, aunque los trenes no tenían habilitados sus sistemas de aire acondicionado, algo preocupante durante esta ola de calor.

Pasadas las 14.00 horas se finalizó un primer transbordo de pasajeros, a continuación, se ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera para estos viajeros desde Sevilla a su destino final.

Durante el tiempo de la incidencia se ha permitido la circulación por la vía I, con una afectación a los trenes de larga distancia alta velocidad y Avant, que operaban con retrasos medios de 15 minutos, según Europa Press.