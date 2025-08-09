Colapsa el techo de una capilla de la Mezquita-Catedral de Córdoba tras el incendio

La cubierta de una de las capillas de la Mezquita-Catedral de Córdoba ha colapsado tras el incendio que se produjo anoche. Además, la techumbre de otra también corre riesgo de derrumbe.

Se trata de los primeros daños que han trascendido por el fuego, que comenzó este viernes poco después de las 21:15 en el interior del recinto, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1984. Los técnicos han acotado la zona y analizarán el resto de daños causados a lo largo del día.

En concreto, el techo que se derrumbó anoche es el de la capilla en la que se originó el fuego, en el lateral que da a la calle Magistral González Francés, ha adelantado Cordópolis y ha confirmado EL ESPAÑOL.

El fuego se originó por causas que aún se desconocen, pero las primeras pesquisas apuntan a que se podría haber iniciado por un fallo en una máquina de limpieza situada entre la capilla del baptisterio y la capilla del Espíritu Santo, ambas ubicadas en la zona del almanzor, según indicó el obispo emérito del templo, Demetrio Fernández.

Anoche los bomberos lograron su extinción, pero durante la madrugada ha permanecido una dotación en la zona para realizar labores de vigilancia y enfriar las paredes afectadas.

Además, el personal de mantenimiento de la catedral ha trabajado en labores de limpieza para lograr su apertura este mismo sábado en horario habitual.

El incendio devoró esa techumbre pero también afectó a la de la capilla de la Expectación, situada al lado de la afectada. Durante las labores de extinción ya se temía que pudiera derrumbarse asimismo por el daño sufrido por el fuego y posteriormente durante la extinción del mismo, en la que participaron tres dotaciones de bomberos, una en cubierta, otra en el interior y otra en el exterior.

Posteriormente, el fuego se extendió hasta las cubiertas. Hasta el momento, las autoridades no han hecho un balance de daños, pero el alcalde de Córdoba, José María Bellido, adelantó anoche a los periodistas que "no será una catástrofe" y que "el monumento está a salvo".

La columna de humo, visible durante más de una hora desde el exterior, nacía en las naves del templo construidas durante la ampliación que ordenó el caudillo andalusí Almanzor en el siglo X, junto a la conocida como Puerta del Sagrario.