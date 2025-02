El juez rechaza por segunda vez ampliar a toda la Junta la querella del PSOE por los contratos exprés del SAS

Nuevo varapalo al PSOE en su causa judicial por los contratos del SAS durante la pandemia de Covid. El juzgado que investiga la causa ha denegado de nuevo la ampliación de la investigación a todos los contratos del Servicio Andaluz de Salud en hospitales y clínicas de la comunidad.

Es la segunda vez, cabe recordar, que la Justicia niega la ampliación de esta investigación. Esto es así por el cambio de magistrado que se ha producido en el Juzgado que investiga posibles irregularidades en contratos del SAS por la vía de emergencia durante la pandemia y que se extendieron, defiende el PSOE, hasta 2024.

De esta forma, el nuevo juez, José Antonio Gómez Díez, que sustituye a Javier Santamaría, coincide plenamente en con su predecesor en el caso al entender que la denuncia del PSOE sólo puede investigarse en los contratos que presentó y no a todo el sistema de contratación del SAS de los últimos años, como pretendían los socialistas.

El juez, en un escrito al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, duda del respaldo legal de la denuncia de los 30 diputados del PSOE que presentaron la querella contra el SAS y la Junta de Andalucía.

De hecho, el magistrado indica que no hay "indicio alguno" que sostenga la idea de que la contratación presuntamente irregular se extienda a todos los actos administrativos del SAS.

"Organización criminal"

El PSOE quería, con su ampliación de la denuncia de estos contratos que el juez imputase a siete responsables provinciales del SAS por delitos de malversación, falsedad en documento público y pertenencia a organización criminal.

Ahora el juez dice que no. No ve razones para ello y circunscribe de nuevo el caso solo a los contratos originales que denunció el PSOE, donde hay que realizar más investigaciones para determinar si hay o no delito.

Así, el PSOE "pretende que por este tribunal se lleve a cabo una investigación prospectiva para investigar toda la contratación de los servicios centrales del SAS y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, basándose simplemente en lo que llama 'por pura lógica', 'muy plausible y probabilística realidad', sin ni siquiera exponer los argumentos por los que concluye semejante afirmación".

Para el juez esa "pura lógica" no es bastante para abrir causa general contra el SAS y la Junta por estos contratos. De esta forma, el caso sigue centrado solo en unos casos concretos y no a todo el sistema de contratación de la Junta de Andalucía.

El PSOE responde

Desde el PSOE han salido al paso a este varapalo judicial. Según el portavoz adjunto del pàrtido en Andalucía, Josele Aguilar, el asunto de los contratos "no se está desinflando" y "continúa" adelante, incluso con una solicitud del juez instructor de "importante documentación" al Tribunal de Cuentas.

Aguilar ha querido dejar claro que, con ese último auto, el nuevo juez instructor de esta causa no ha determinado "que no haya irregularidades en las provincias a la hora de hacer las contrataciones en cada uno de los distritos sanitarios".

Así, el socialista cree que lo que ha venido a ratificar es que "la competencia para la instrucción, la investigación y, en su caso, el enjuiciamiento de esas posibles irregularidades" que desde el PSOE-A entienden que "se han dado", y por eso las han denunciado, "corresponde, lógicamente, a los jueces de cada una de estas provincias".

"Absolutamente falso"

"Por tanto, es absolutamente falso que el asunto de los contratos ilegales del SAS se esté desinflando", y que "el juez de instrucción haya decidido archivar o desestimar ninguna ampliación de la querella" del Grupo Socialista, ha aseverado Josele Aguilar, quien ha incidido en defender que "lo que ha dicho" el juez "es que la competencia (de la investigación de esos contratos por provincias) corresponderá a los juzgados de instrucción provinciales".

Ante ello, el portavoz socialista ha anunciado que su grupo parlamentario "llevará también las denuncias de esos contratos irregulares, que no solamente se hicieron en los servicios centrales del SAS, y que están siendo objeto de investigación por parte del juez de instrucción de Sevilla, a cada uno de los ámbitos provinciales allí donde se han producido".