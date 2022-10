Cs Andalucía resiste a pesar de las fugas al PP y empezará a presentar candidatos este mes

Ciudadanos Andalucía está tirando de su propio manual de resistencia para sobrevivir. Es la ejecutiva autonómica que más poder institucional ha tenido de todo el partido y también es la que más cuesta arriba tiene el camino de aquí a las elecciones de mayo de 2023.

Por orden cronológico, primero por la pérdida de una tacada de sus 21 diputados en el Parlamento andaluz el pasado 19 de junio; segundo, por la dimisión del líder y exvicepresidente de la Junta, Juan Marín, esa misma noche. Y tercero, por la fuga incesante de excargos naranjas al Gobierno regional hacia las filas del PP. La última ha sido la de la exconsejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz.

Sin embargo, a pesar de las adversidades, desde la gestora que lidera lo que queda del partido en Andalucía dicen no rendirse. "Quien no esté a gusto que se vaya", asegura con voz firme Miguel Moreno, uno de sus vocales y alcalde de Porcuna, la única localidad donde Juan Marín ganó y creció en los últimos comicios.

No será una merma

"No podemos gastar energía en criticar la marcha de personas que no son referentes y que no han demostrado unas elecciones tras otras que les premien los ciudadanos", asegura refiriéndose a las últimas fugas hacia la Junta como las de las exconsejeras Rocío Blanco o Rocío Ruiz. Por tanto, cree que no va a mermar los planes del partido para las municipales.

De hecho, la formación naranja va a concurrir a las elecciones municipales en todos los pueblos y ciudades en las que se presentaron en 2019. Es decir, en todas las capitales de provincia, en las localidades de más de 50.000 y de 20.000 y en muchos pueblos pequeños.

Para ello, en este mismo mes de octubre van a ir presentando a los candidatos, un proceso que van a llevar a cabo de manera paralela a la refundación del partido, cuyo fin está previsto para finales de año.

Por el momento, lo que está más aparcado es el futuro comité autonómico de Ciudadanos, el núcleo duro de la nueva ejecutiva. No se constituirá hasta febrero del próximo año, plazo límite para dar fin a la gestora, y coincidirá prácticamente con la precampaña de las elecciones municipales.

A nivel nacional, más del centenar de alcaldes y vicealcaldes ya han confirmado que están dispuestos a seguir con el proyecto. "Lo han hecho bien y sacarán buenos resultados", asegura Moreno. Además, tras la marcha al PP de alcaldes como el de Cárcheles o Aldeaquemada no esperan más fugas municipales.

Sin embargo, tiene una máxima: "En política no hay que obligar a nadie", y es tajante al respecto: "Animo a que quien no esté a gusto a que se vaya. ¿Para qué queremos una caja llena de garbanzos si la mitad están podridos?". "Hemos pasado página, indican en conversación con este periódico otras fuentes de la gestora liberal.

"Casi normal que se vayan"

Aunque este alcalde jienense ve con tristeza cómo se ha ido desmoronando su partido. En conversación con EL ESPAÑOL, toma una pausa y dice con un suspiro, refiriéndose al proyecto del PP en la Junta: "Para quien tenga aspiraciones políticas, se haya quedado en paro y tiene la oportunidad, es muy apetecible y es casi normal que se vayan". Pero hace distinciones.

Cuando habla en estos términos se refiere a cargos de gestión como directores generales o jefes de servicio, nunca cuando ostenten un cargo político o se afilien al partido. "En Andalucía había mucho talento, gente muy válida".

¿Y Juan Marín? Mucho se ha especulado sobre su vuelta a la política, pero él de momento aguarda con calma. En conversación con este periódico a finales de septiembre se puso como meta el 15 de octubre, la próxima semana, para tomar una decisión sobre su futuro, que dependerá de sus hijos y del vóley. Es entrenador de este deporte y un amante del mismo.

En cualquier caso, tiene claro que dejará la primera línea para ser gestor en la empresa privada o en la Junta. Todo dependerá también de lo que le ofrezca o haya ofrecido el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

El alcalde de Porcuna cree que sería "una pena que Andalucía perdiera un gestor como Juan Marín. "Ahora que se queda fuera porque la marca está muy lastrada ¿lo mandamos a su casa? Eso no es de inteligente".

Al propio Miguel Moreno le ocurrió lo mismo, pero al contrario. Él era alcalde de la localidad por el PP, pero en 2018 por "la corrupción" que vio en el que era su partido y su ilusión en el nuevo partido naranja, cambió de siglas. Y no se arrepiente. De hecho, va a seguir peleando por el proyecto liberal desde la Alcaldía.

El problema radica en que "la marca está muy quemada", pero, en cualquier caso, cree que el proyecto de refundación será determinante. Opina que si salen con transparencia, sin lastre y convencidos de que la democracia es la que ha sacado adelante este nuevo proyecto, tendrán posibilidades en los pueblos y ciudades.

Ahí jugarán un papel importante los candidatos, que en este mismo mes comenzarán a presentar para que sus caras vayan siendo conocidas para los ciudadanos.

