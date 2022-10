La Hermandad de la Macarena "actuará según la ley" para exhumar a Queipo de Llano

Tras más de 71 años, los restos de Gonzalo Queipo de Llano dejarán de reposar en la Basílica de la Esperanza Macarena de Sevilla. Tras su muerte en 1951 fue enterrado en este enclave. En los últimos años, su sepultura en este lugar sagrado ha sido una de las polémicas más recurrentes en la capital andaluza.

De hecho, Andalucía aprobó una Ley de Memoria Histórica y Democrática en 2017 en la que exigía que "los elementos contrarios a la Memoria Democrática estén colocados en edificios de carácter privado con proyección" pública. Esto ponía la sepultura de Queipo de Llano en el punto de mira. Sin embargo, nada ha cambiado en estos cinco años.

"La nueva ley establece que no puede haber ningún lugar preminente para personas que hayan protagonizado la dictadura o el golpe de Estado", ha recordado Bolaños, entrevistado este jueves en la Cadena SER. En este sentido, ha añadido preguntado por Àngels Barceló, "una vez entre en vigor -la norma- se iniciarán las actuaciones".

La institución ha emitido un breve comunicado en el que no valora las palabras del ministro y confirma que "la Hermandad de la Macarena reitera su voluntad de cumplir escrupulosamente -tal y como ha venido haciéndolo- la legislación vigente. En virtud de esta disposición y respeto a las leyes de un Estado democrático, actuará en cada momento según indique la legislación que le afecte".

Columbario

El traslado de los restos de Queipo de Llano a un lugar fuera de la visión de los visitantes es algo que desde hace al menos cinco años ha ido tomando fuerza. En 2018 se barajó la fecha de la Navidad de ese año para exhumar los restos del militar franquista.

Entonces, la hermandad indicó en un comunicado que no había ninguna decisión al respecto. El destino de los restos de Queipo podría ser muy cerca de donde ahora yacen: los columbarios de esta hermandad.

Así, indicaron entonces que: "La construcción del columbario abriría -siempre en condicional- en un futuro una posible vía de solución al enterramiento de Queipo de Llano que la Hermandad de la Macarena estaría dispuesta a trabajar junto a la familia del fallecido, propietaria de sus restos mortales y con la que aún no se ha tratado el tema. Este proceso no está ni siquiera iniciado, no tiene plazos y, además, no depende exclusivamente de la voluntad de la Hermandad".

