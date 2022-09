El "valor refugio" en el que Juanma Moreno quiere convertir a Andalucía en 4 años con su rebaja fiscal

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, está satisfecho con que la comunidad esté liderando el debate de la bajada de impuestos en España tras anunciarlo en un foro en Madrid el pasado lunes. Desde el Gobierno andaluz creen que ha sido un golpe en la mesa efectivo la puesta en marcha de esta rebaja, que incluye IRPF, canon del agua y el impuesto de Patrimonio.

Esta circunstancia denota dos cuestiones: que Andalucía puede convertirse en "un valor refugio" de inversores ante las tempestades económicas que se avecinan con esta sexta bajada de impuestos y que se está produciendo una verdadera revolución, la del cambio de mentalidad de los andaluces. "Ya miramos de tú a tú a comunidades como Madrid y Cataluña".

Por eso, en su intervención durante la firma del decreto, ha advertido al Gobierno central de que si cuestiona la autonomía fiscal de la comunidad y quiere maniobrar para centralizar impuestos, recibirá una "contundente respuesta judicial", que se canalizaría en el Tribunal Constitucional.

No lo va a permitir porque asegura que todo el "eco" que hay alrededor de la medida ha permitido que empresarios, inversores y muchos capitales se estén fijando ya en Andalucía.

Se trata de una tasa que supone 95 millones de euros, el 0,6% de la recaudación total de la Junta, pero cuya supresión, anunciada precisamente en Madrid, permite a Andalucía situarse tras los pasos de esa comunidad, ofreciendo un entorno fiscal atractivo.



El objetivo es que vuelvan a Andalucía algunos de los grandes capitales que se fueron, precisamente a la Comunidad de Madrid, para que aporten en la región andaluza con otras tasas, según el Gobierno regional. El otro punto de mira es Cataluña, a cuyos empresarios quiere atraer Moreno, con llamamientos claros a afincarse en Andalucía.

La rebaja de impuestos, más allá de su afección a la fiscalidad, ha tenido un notorio impacto mediático, con respuesta institucional incluida, a nivel del Gobierno central o del catalán, lo que ha colocado a Moreno y a Andalucía en el epicentro de todos los focos.

De hecho, tal y como ha adelantado este periódico, el Gobierno andaluz abrirá una delegación en Cataluña para "captar inversiones", con las continuas rebajas fiscales como principal reclamo.

Con la sociedad catalana fracturada por el independentismo y con un giro drástico a la situación fiscal de Andalucía, Juanma Moreno busca una oportunidad y ha diseñado una hoja de ruta para captar a emprendedores, autónomos y empresarios catalanes. Las dos vías serán una política de bajada de impuestos y una persona que las venda in situ, para lo que la dotará financieramente. [Andalucía abrirá una delegación en Cataluña para "captar inversiones" con sus rebajas fiscales] La Junta ya diseña los primeros pasos que pasan por una conferencia que dará el presidente próximamente ante el Círculo de Economía de Cataluña en el que venderá a Andalucía como la mejor tierra para acoger inversores y potenciales residentes de alto valor adquisitivo. "Un cambio de mentalidad"

Moreno lo sabe y por ello en su discurso de este miércoles ha insistido en que "la verdadera revolución que se está produciendo en Andalucía es de mentalidad", liderando un debate económico en España y siendo "referencia".



Por su parte, el PSOE sigue criticando sus medidas. La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, cree que "han bastado tres meses" desde las pasadas elecciones autonómicas para que a Moreno, "el moderado, se le caiga la careta" con su "medida estrella" de dar "una paguita a los 'cayetanos'", en alusión a la supresión del impuesto del Patrimonio.

Sin embargo, no ha querido entrar en la polémica abierta por el Gobierno central sobre la recentralización de los impuestos a la que se ha referido el ministro Escrivá. "Nosotros no tenemos ninguna posición salvo la de la progresividad de los impuestos. Y no defendemos la bajada a los que más tienen".

Pero en san Telmo están cómodos con la situación y creen que a nivel electoral ni a nivel de su imagen le supondrán ningún daño estas críticas. "Esta es la Andalucía líder, fuerte, sólida, orgullosa y ambiciosa en España que quiero esta legislatura", ha concluido Juanma Moreno, convencido de que el tiempo de los complejos y de esa Andalucía subsidiada ya pasó.

