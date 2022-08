Ciudadanos aprobará una gestora en Andalucía que sustituirá a Marín tras mes y medio de vacío de poder

Esta semana será clave para Ciudadanos en Andalucía. La dirección nacional tiene previsto aprobar este lunes en su comisión permanente la puesta en marcha de una gestora para que lidere lo que queda del proyecto naranja en la comunidad andaluza.

Tras la dimisión del exvicepresidente de la Junta y líder de la formación, Juan Marín, el mismo día 19 de junio, cuando Ciudadanos perdió toda su representación, ningún miembro quiso hacerse cargo de la dirección.

Incluso algunos, como la exconsejera de Igualdad, Rocío Ruiz, que en su momento quiso competir con Marín por el liderazgo, no sólo declinó ahora ponerse al frente, sino que abandonó el partido. Juan Marín llegó a decir que su marcha "enturbiaba" el trabajo que había hecho.

[Juan Marín rompe a llorar en 'Espejo Público' tras su dimisión: "Ya es hora de volver a casa"]

"No tendrá un solo líder, sino que será algo coral, sin cabezas destacadas", aseguran fuentes de la formación a nivel nacional. El objetivo es que ningún miembro sobresalga y pueda mediatizar a la persona que se encargue definitivamente de llevar las riendas del partido.

El alcalde de Porcuna, en la gestora

Este tipo de procesos suelen resolverse en seis meses, pero en este caso tendrán que acelerar, predice Miguel Moreno, alcalde de la localidad jienense de Porcuna, única localidad en la que creció y ganó el partido naranja el pasado 19 de junio. El edil formará parte de la misma pero al corresponderle como coordinador provincial de Jaén. "Lo dice el estatuto del partido".

Su nombre sonó con fuerza cuando Marín dimitió de sus cargos, pero Moreno no quiere posicionarse como futuro líder porque tiene claro que no hará nada que "menoscabe" su gestión en su localidad. "No podemos desnudar a un santo para vestir a otro", asegura.

El alcalde de Porcuna, Miguel Moreno, junto a Juan Marín en una imagen de archivo. Cedida

Sí está descartado que forme parte de la misma el diputado por Málaga Guillermo Díaz, que está centrado en el proceso de refundación junto a la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís.

[Ciudadanos presenta su decálogo para la refundación de cara a las municipales de 2023]

Para Moreno la gestora tiene que aprovechar al máximo este periodo para dilucidar un nuevo liderazgo y evitar que el partido se paralice ante la cercanía de las elecciones municipales. En cualquier caso, se antoja complicado pilotar un posible definitivo hundimiento.

Se da la circunstancia que el final del proceso pueda coincidir con el de la refundación con el que aspiran a reconquistar a los votantes. El mismo comenzará en septiembre y culminará en enero, ya con las locales a escasos cuatro meses.

Moreno ha sido uno de los representantes que más ha presionado para acelerar esta refundación y ocupar el vacío de poder en Andalucía. "Esto no es nada positivo". Sobre toro para los ciudadanos que en las últimas elecciones han seguido confiando en el partido y para los candidatos de las próximas elecciones.

De cara a estos comicios, el comité provincial de Jaén está "muy activo", pero desconoce la situación de los demás. Desde que Juan Marín dimitió no se reúnen.

Búsqueda de candidatos

Y en estos meses tienen una tarea fundamental: buscar candidatos competentes para que se presenten a las alcaldías. En este aspecto, Moreno asegura que Ciudadanos tiene cantera. Hace unas semanas, abogó por que los compañeros, que tras los resultados del 19 de junio han dejado de ser consejeros, delegados territoriales o asesores, se replieguen a sus municipios y refuercen las estructuras locales. "Hay talento y estamos a tiempo", asegura este alcalde que durante los primeros años lo hizo con el PP.

En 2019 Cs se hizo con una veintena de alcaldías andaluzas. Once de ellas ganaron con mayoría absoluta. Además, sus resultados le permitieron pactar 25 acuerdos de gobierno en otros ayuntamientos, que le auparon a entrar en los ejecutivos de capitales como Granada, Córdoba y Málaga.

Sin embargo, el devenir de los acontecimientos a nivel nacional -desde que dimitiera Albert Rivera-; regional tras el 19-J y municipal, con la pérdida de la alcaldía de Granada o la de Linares hace unas semanas, han abierto paso a un clima de inestabilidad constante.

[El dilema de los alcaldes andaluces de Cs: renunciar a las siglas o arriesgar a ser lastrados por la marca]

De ahí que alcaldes y futuros candidatos tengan el dilema de renunciar a las siglas y potenciar un perfil más personal con un posible partido independiente también de carácter liberal; pasarse al PP o arriesgarse a ser lastrados por la marca.

En Jaén, por el momento, no se ha dado ningún caso, pero en Almería ya son tres los alcaldes que se han sumado al PP. Los alcaldes de Los Gallardos, Albanchez y Tíjola, Francisco Reyes, Amador López Pardo, José Juan Martínez, ya han dado este paso al frente y se presentarán como populares. Sin embargo, Miguel Moreno insta a los demás a seguir en el barco, mientras siga a flote. A su juicio, "le deben mucho a la marca".

Sigue los temas que te interesan