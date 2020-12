Diputados del PP-A se lanzan al ‘podcasting’: exhiben el lado humano de los políticos andaluces

Un pódcast no político, hecho por políticos. Ese es el objetivo de Escaño 111, una iniciativa radiofónica que han lanzado tres diputados del PP andaluz, José Ramón Carmona, Adolfo Molina y Ramón Herrera. El objetivo de mostrar el perfil más humano de los gobernantes.

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha sido uno de los primeros en participar en la iniciativa. Durante la entrevista, ha mostrado su versión más personal y ha confesado cómo le ha cambiado la vida su afición al running. También ha hablado de sus series favoritas o sobre la tesis doctoral que está realizando sobre la eficiencia municipal en municipios turísticos.

Grabada esta semana en la Biblioteca del Parlamento andaluz, en la conversación con sus compañeros de filas, asegura que ahora toma la mayoría de las decisiones de su día a día mientras corre. Considera que correr "es una forma de vida" y que se ha convertido en algo esencial para él desde hace siete años.

Esta iniciativa radiofónica que impulsan estos tres diputados populares llega de la mano de Elías Bendodo a su tercera entrega. Ya ha pasado por sus micrófonos el secretario general del PP andaluz, Teodoro García Egea. El objetivo es contar con políticos de otras formaciones para trasladar su perfil humano más allá de las diferencias ideológicas o de partido.

Este rato de charla contó incluso con la irrupción inesperada del vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos, Juan Marín, que volvió a poner de manifiesto la buena sintonía que existe entre los socios de gobierno.

Durante la charla, Bendodo desveló también su afición por el cine y las series. Ahora está viendo la tercera temporada de Sucesor Designado y Borgen, aunque su preferida es House of Cards. Se ha puesto como deberes echarle un vistazo a El ala oeste de la Casa Blanca, que le recomendaron los propios entrevistadores.

Su tesis doctoral

Licenciado en Derecho, estas aficiones no le han impedido terminar su tesis, en la que lleva trabajando seis años, bastante más de lo que esperaba. Este trabajo se ha ralentizado al tener que compatibilizarlo ahora con sus responsabilidades en el Gobierno andaluz.

El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo. Junta de Andalucía

"He elegido un modelo distinto. Mi tesis no consiste en redactar, va por compendio, tengo que difundir tres publicaciones en tres revistas de prestigio, y eso hace que no dependa de ti", ha remarcado.

Esta circunstancia ha hecho que pasara un año en blanco esperando a la decisión de alguna de estas revistas. Tiene ya los tres artículos y espera depositar tesis el próximo mes y leerla durante 2021. Versa sobre la eficiencia municipal en municipios turísticos y las herramientas para medirla.

Campaña arriesgada

La vida de Elías Bendodo realmente cambió el 2 de diciembre del 2018, cuando las urnas posibilitaron un Gobierno del PP-A y Cs en Andalucía apoyado por Vox. Por su cabeza no pasaba ir a vivir a Sevilla ni que en Andalucía se produjera este cambio histórico tras 37 años de gobiernos socialistas.

"Tampoco pensaba que dos años después esto funcionara tan bien cuando muchos agoreros decían que iba a durar meses", argumenta. Pero no ha sido así, a pesar de esos malos augurios, Bendodo ha subrayado los tres presupuestos aprobados y que Andalucía envía un mensaje de estabilidad a España.

En el ecuador de la legislatura, insiste en que "lo mejor está por llegar. Cuando superemos la pandemia volverá el crecimiento de Andalucía". Y esto se consiguió tras una campaña electoral muy arriesgada, en la que tenían claro que o terminaban en la enfermería o entraban por puerta grande.

De hecho, la campaña funcionó tan bien que les llevó hasta Washington, donde fue triplemente premiada por The Washington Academy. Volviendo a unir la política y el deporte, Bendodo contó la anécdota cuando salió a correr por la ciudad con su compañero José Ramón Carmona.

Ambos se sumaron a la carrera que cada año conmemora los cerezos en flor con la que se evoca el regalo que el Gobierno japonés hizo a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial como símbolo de paz.

Los dos políticos no dudaron en unirse a la comitiva sin percatarse de un pequeño detalle: las 10 millas por las que discurría la carrera no eran los 10 kilómetros que pensaban, sino 16 por las calles de la ciudad de la Casa Blanca. Lo importante es que la terminaron.

Estos pódcast están disponibles en las plataformas Ivoox, Spotify o iTunes y ya cuenta con un número importante de seguidores. En el Parlamento hay 109 escaños, el 110 está destinado reglamentariamente a la ciudadanía. De ahí el nombre de la iniciativa Escaño 111.