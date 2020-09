Vox ve "difícil" el acuerdo para el Presupuesto andaluz tras la reunión de la Junta con la izquierda

Hace unas semanas Vox le dijo abiertamente al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que su formación iba a apoyar a su Gobierno (PP y Cs) a la hora de sacar adelante el Presupuesto andaluz de 2021.

De este modo, lo mostró un apoyo parlamentario que, de consolidarse, le daría estabilidad prácticamente hasta el final de la legislatura. También dijo que no iba a poner líneas rojas sobre otros partidos en su negociación.

Este lunes el consejero de Hacienda, Juan Bravo, se ha reunido con el PSOE, quien ha puesto sus condiciones que pasan por un mayor control e información sobre las cuentas. No obstante, Vox ya ve lejano un acuerdo global como quiere Moreno en estas circunstancias excepcionales marcadas por la Covid-19.

Esta vez insisten desde la formación que lidera Susana Díaz en que no tiene "líneas rojas" de carácter político respecto a otros grupos. "Si se puede logran un consenso lo más amplio posible, será bienvenido por el PSOE-A", ha subrayado tras el encuentro el portavoz socialista de Hacienda, Antonio Ramírez de Arellano.

Sin embargo, el portavoz de la formación verde en la Cámara andaluza, Alejandro Hernández, ha advertido de que cuanto "más cerca" esté la Junta del PSOE-A y Adelante Andalucía, "más difícil" será llegar a un acuerdo global con Vox.

El portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández. Vox

Al respecto, Hernández ha mostrado su deseo de que el PSOE-A "se ponga a trabajar de una vez y tienda la mano". El fin, obtener "unos presupuestos entre todas las fuerzas políticas con el único objetivo de conseguir que esta situación de crisis sanitaria y económica se remonte poco a poco".

Pese a su deseo, desde Vox temen que no será así. A su juicio, en la reunión con el PSOE, los socialistas "le han trasladado a la propia Consejería de Hacienda lo que parece un guión de la intervención de quien defenderá la enmienda a la totalidad en Pleno de los Presupuestos".

"Vox no pondrá ningún tipo de traba", ha asegurado Hernández, para que todas las fuerzas políticas se sienten con el Gobierno de la Junta y que "todas puedan aportar en positivo". Pero ya ve complicada la situación.

Las líneas maestras de la formación verde para estas cuentas de 2021 pasan por olvidarse del gasto superfluo que no esté relacionado con el mantenimiento del tejido empresarial, capacidad productiva y mantenimiento del empleo.

Las condiciones del PSOE

Por su parte, las del PSOE pasan por el blindaje de los servicios públicos --como la Sanidad Pública, la Educación Pública, la Atención a la Dependencia o los Servicios Sociales--, y por una apuesta concreta para luchar contra la crisis económica y, muy especialmente, contra el desempleo.

También le piden más transparencia y rigor. En definitiva, tener un mayor control presupuestario dentro del ámbito parlamentario e información sobre las previsiones económicas del Ejecutivo autonómico para el cierre de 2020 y el ejercicio 2021. El impacto adicional de la pandemia también quieren conocerlo los socialistas y poder constatar que los acuerdos se cumplen y se ejecutan.

Igualmente reclaman conocer al detalle el destino y nivel de ejecución de los fondos Covid del Gobierno de España y la Junta, incluidos los 2.000 millones que ha recibido ya.

Por su parte, el titular de Hacienda, Juan Bravo, en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento, ha señalado que la reunión ha ido "muy bien", como con el resto de grupos. "Hay mucha predisposición" por todas las partes de llegar a un acuerdo e intentar sacar adelante estas cuentas. No obstante, de las mismas no ha facilitado detalles porque aún no saben las previsiones del Gobierno de España con las autonomías.