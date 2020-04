Tapeando en la calle: el vídeo que puede salirle muy caro a los vecinos de Castillejos

Domingo de romería en Villanueva de los Castillejos (Huelva) en honor a la Virgen de Piedras Albas, mujeres vestidas de flamenca y hombres con sombreros de ala ancha en la calle ofreciendo el tapeo clásico de esta jornada con música romera de fondo. Si fuera un Domingo de Resurrección más, todo normal, pero estamos en plena epidemia de coronavirus y el Gobierno ha decretado hace más de un mes el estado de alarma.

Se han grabado en un vídeo, lo han difundido por redes sociales y la Guardia Civil está investigando a este grupo de vecinos por saltarse el confinamiento. En el mismo se observa a una mujer grabando en medio de una calle a sus vecinos en las puertas de sus casas y en las aceras celebrando la romería, tapeando, incluso bromeando sobre el contagio del coronavirus.

No es el único municipio onubense en el que los vecinos se han dejado llevar por las ganas de fiesta. Ya ocurrió hace unos días en la propia capital, en el barrio de Marismas de Odiel.

Vecinos de Villanueva de los Castillejos (Huelva) celebran una romería en la calle.

En estos momentos los agentes están indentificando a las personas que aparecen en las imágenes y están preparando el acta de denuncia para proponerlos a sanción, según han confirmado desde la Guardia Civil a EL ESPAÑOL.

Por su parte, la alcaldesa de la localidad, Dolores Ruiz Beltrán (PSOE), en declaraciones a Canal Sur Televisión, ha defendido visiblemente emocionada al pueblo, a la romería y a sus vecinos.

Ha pedido también que cesen los comentarios xenófobos hacia estos vecinos en las redes sociales. "Parece que quieren que corra sangre, yo no justifico nada, pero el pueblo y sus vecinos no se meren esto. Son gente trabajadora, luchadora y me siento muy orgullosa de sus muestras de solidaridad" para parar el virus.

Es injustificable

No obstante, reconoce que las imágenes son "injustificables" y que ni el Ayuntamiento, ni la hermandad ha tenido que ver con este incidente. Fue disuelto en diez minutos, los vecinos colaboraron, se metieron en sus casas a petición de la Guardia Civil, pidieron perdón públicamente y reconocieron que habían cometido un error.

Esta romería es la primera de la provincia de Huelva y la celebran juntos los pueblos de Villanueva de los Castillejos y El Almendro en el Prado de Osma, a unos cinco kilómetros de ambas localidades. Asisten cientos de romeros, pero debido al estado de cuarentena, la romería había sido suspendida. No obstante, estos vecinos, según ha señalado la alcaldesa, "se dejaron llevar por la emoción".

Hace unos días a un grupo de mujeres en Porcuna (Jaén) les ocurrió lo mismo. Con mantilla, peinetas, velas y música religiosa de fondo protagonizaron una procesión por la calle como si fuera una Pascua más.