El alcalde de Zaragoza: "Cuatro de cada diez casos son asintomáticos. Es imposible de controlar"

Jorge Azcón (Zaragoza, 1973) es alcalde de Zaragoza, la ciudad que hoy registra más positivos por covid en España. Con el paso de los días la propagación del virus se agrava hasta el punto de que, en solo una semana, la ciudad ha pasado de sumar 57 casos positivos diarios a acumular más de 500.

Estas cifras dan vértigo al regidor, que cada día recibe un informe del Gobierno de Aragón con el último dato de pacientes de coronavirus que ponen un pie en un hospital de la capital de Aragón. También dedica un tiempo de cada jornada a preguntar a un equipo multidisciplinar, "a los que saben", para intentar comprender el comportamiento de este virus que se ha propagado exponencialmente en esta segunda oleada entre jóvenes y temporeros.

De momento, Azcón cruza los dedos cuando se le pregunta si el sistema sanitario de la quinta ciudad más grande de España llegará a colapsar, considera que la economía no permitirá confinar una ciudad como la suya y pide al Gobierno central que se apresure en poner en funcionamiento los instrumentos tecnológicos que tienen en pruebas y que ayudarían a las administraciones a ir por delante del virus. "El ministerio de Sanidad está haciendo dejación de funciones con los rebrotes", se queja abiertamente en esta entrevista con EL ESPAÑOL.

Aragón registró este martes la cifra más alta de nuevos contagios a nivel nacional: 367, con Zaragoza capital a la cabeza. ¿Cómo está la situación ahora mismo en su ciudad? ¿Está controlada?

La situación es de preocupación absoluta porque los datos van incrementando. El primer día que Zaragoza pasó a fase dos sin flexibilizar sumábamos 57 casos diarios. El dato que nos dieron ayer es que hay más de 500. La tendencia es que vamos en aumento y va a ser extraordinariamente complicado parar los rebrotes con los medios que se están utilizando en la actualidad.

¿Qué razones explican que Zaragoza encabece el número de nuevos contagios de todas las ciudades del país? ¿Qué ha fallado?

La recogida de fruta y el ocio nocturno. Zaragoza está muy cerca de Lérida, donde se produce la campaña de recogida de fruta. Muchos temporeros que trabajan allí viven en Zaragoza.

También se han disparado los contagios entre los jóvenes ligado al ocio nocturno, por eso en Zaragoza prohibimos radicalmente todo lo que tuviera que ver con el botellón.

¿Habrá que prohibir el ocio nocturno?

Lo que hay que prohibir es el botellón y extremar las precauciones en los locales de ocio nocturno. Es difícil de entender que se apliquen las mismas medidas a todos los bares, ya sea un restaurante o una macrodiscoteca. Ahora toda la hostelería cierra a las 00:00. Muchas veces se toman medidas de confinamiento general porque la Administración es incapaz de detallar específicamente las medidas que se deberían tomar. Habría que ser más quirúrgicos en esto porque muchas veces pagan unos por otros.

¿Cuántos pacientes hay asintomáticos y cuántos presentan síntomas?

Los datos del martes 28 de julio indican que hay un 38,96% de casos asintomáticos. Es un dato que nos dice dos cosas. Por un lado, que se está rastreando y, por otro, que hay muchísima gente que es asintomática, que no sabe que ha contraído el virus y que contagia.

¿Como están las UCIs?

Hoy existe un debate comprensible por la falta de liderazgo del ministerio de Sanidad porque, cuando se dan los datos de contagios en función de que unas comunidades hagan más o menos PCRs, se produce una disfunción.

Para poder comparar qué comunidades están más afectadas por los rebrotes hay dos datos fundamentales: la ocupación de las UCIs y el número de hospitalizaciones. En Zaragoza, los últimos datos que tenemos nos dan una cifra de 294 ingresos hospitalarios; 277 hospitalizados y 27 pacientes en UCI.

Son datos que indican que no está en riesgo la viabilidad del sistema sanitario, pero evidentemente la tendencia es muy preocupante, porque el número de camas ocupadas y el número de personas que ingresan en UCI está incrementando preocupantemente.

Jorge Azcón: "El 30% de las pruebas PCR que se hacen dan positivo". Daniel Marcos.

¿Hay algún paciente intubado?

Muy pocos pacientes.

¿Hay riesgo de que colapsen los hospitales a corto plazo? La Consejería de Salud ha pedido a los enfermeros de dos hospitales de la capital posponer sus vacaciones.

Quiero creer que no. La Consejería ha restringido las vacaciones a los enfermeros y a los médicos: aquellos que han disfrutado de quince días de vacaciones no van a poder coger días en agosto y podrán coger una parte los que no se han ido aún.

Pero hay algo peor: las listas de sanitarios están agotadas. El Gobierno de Aragón, para contratar más rastreadores, tiene que contratar a trabajadores sociales, no hay enfermeros en las listas que se puedan incorporar a las labores de rastreo.

¿Cómo es el perfil del paciente covid de julio?

Gente joven y en muchas ocasiones ligado a trabajo en el campo.

Aragón es la comunidad que más ha aumentado su capacidad para realizar pruebas PCR. Frente al 7% de la media nacional, Aragón se sitúa en el 15%. ¿Qué datos arrojan esas pruebas?

El 30% de las pruebas PCRs que se hacen dan positivo. Son pruebas que las encargan los equipos de rastreo que hay en el equipo de Atención Primaria, en los centros de salud. El epidemiólogo Juan José Badiola, experto que nos asesora, dice que hoy el virus se extiende y contagia mucho más que cuando estábamos confinados.

¿Cómo se controla a los asintomáticos? ¿Qué mecanismos legales existen para aislar a alguien que ha dado positivo pero que se encuentra bien?

Es uno de los grandes problemas y por eso en su momento el PP habló de un plan b, de modificar la ley sanitaria. Yo creo que eso también tiene que ver con los equipos de rastreo. El equipo de rastreo se encarga de hacer el seguimiento a las personas a las que se les prescribe confinamiento. Pero, ¿cómo lo hacen? ¿Llaman a sus casas para saber si están? No es seguro.

A petición del Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza ha adaptado el auditorio de la ciudad para que puedan confinarse positivos que, por distintos motivos, no pueden hacerlo en sus casas.

¿No se puede controlar entonces de ninguna manera que los asintomáticos cumplen con la cuarentena?

Es imposible de controlar. Hay países en los que las aplicaciones tecnológicas han sido fundamentales para luchar contra el virus y hacer un seguimiento de los positivos. En España, la aplicación del covid sigue en pruebas en la isla de La Gomera. Es un escándalo.

El lunes inauguró junto con el presidente de Aragón, Javier Lambán, la sala multiusos de Zaragoza para aislar a los positivos sin síntomas. ¿Cuándo se estrena? ¿Será obligatorio pasar la cuarentena ahí para un determinado perfil de enfermo? ¿Cuántas camas tienen previsto ocupar?

Algo más de cien camas. En este auditorio se montó un hospital de campaña en pleno confinamiento, el mismo sitio que hemos entendido que podría ser el más oportuno para aislar a los asintomáticos.

El Ayuntamiento tenía que poner a disposición el equipamiento, las camas, un mínimo de mobiliario, duchas... La instalación ya está a punto, el trabajo del Ayuntamiento acabó el martes y ya se ha puesto a disposición del Gobierno de Aragón, que ha confiado en Cruz Roja el día a día de la instalación. Ahora tiene que haber un equipamiento sociosanitario y la competencia de ese equipamiento la tiene el Gobierno de Aragón.

El Ayuntamiento de Zaragoza decidimos colaborar con el Gobierno de Aragón en lo más importante que es la salud de nuestros vecinos, pero la competencia y la gestión de este equipamiento la tiene el Gobierno de Aragón.

¿Cuándo se va a estrenar?

Con los datos que tenemos, debería estrenarse de forma inmediata. Cuando conocen la situación de cada paciente, son los centros de salud los que recomiendan confinarse.

Aparte de instalar este arca de Noé, ¿qué más medidas está implantando o tiene pensado implantar para frenar la expansión del virus?

Todo lo que tiene que ver con el ocio nocturno. Desde hace quince días en Zaragoza está radicalmente prohibido el botellón y todo lo que tiene que ver con el consumo de alcohol en grupo en la calle. Desde ese día, la policía local ha impuesto 54 denuncias y el consumo de alcohol en la calle se ha reducido drásticamente.

¿Cómo es su relación con el presidente de Aragón, Javier Lambán, en la gestión de la pandemia?

De colaboración. El peso poblacional de Zaragoza es importantísimo en Aragón. Ayuntamiento y Gobierno no pueden estar enfrentados como en el pasado. Los proyectos que le interesan a Zaragoza le interesan a Aragón y eso hace que la colaboración esté por encima de la pertenencia a partidos políticos.

El Gobierno de Aragón dice que los datos de la región son peores que los de otras autonomías porque se está siendo más transparente. ¿Es cierta esa explicación?

No lo sé, lo que sí que sé es que si esa afirmación es verdad el ministerio de Sanidad no está haciendo su trabajo. Yo no tengo los datos de otras autonomías. Si el presidente Lambán cree que otras comunidades no están haciendo su trabajo, debería decir quién, y el ministerio debería reclamarlo, para que se conozcan todos los datos por igual en todas las comunidades autónomas.

La afirmación es la demostración de que el ministerio de Sanidad está haciendo dejación de funciones con los rebrotes.

¿Cómo valora la gestión de la pandemia por parte del ministro de Sanidad, Salvador Illa?

No es una valoración personal, son datos. España tuvo el récord en número de sanitarios contagiados, en número de fallecidos y hoy hay más de 390 rebrotes en todo el país. Con los datos en la mano y comparándolos con lo que ocurre en otros países, la gestión de la pandemia en España deja mucho que desear.

¿Será necesario confinar Zaragoza a corto plazo?

Confío en que no lo sea. Creo que la economía no lo va a permitir y, además, no tienen instrumentos jurídicos para tomar la decisión de confinar a una ciudad como Zaragoza.

Los datos que tenemos del momento en el que se decreta la fase 2 sin flexibilizar tienen un impacto en la hostelería brutal: la recaudación durante esos primeros días cayó entre el 50 y el 60%. Llevo semanas diciendo que el dinero que se invierte en rastreadores, en parar los contagios, nos lo ahorramos en sanidad y permitiremos que la economía pueda volver a ser lo que fue. Por eso es tan grave no hacer el trabajo de rastreo en todos los sitios.

¿Le ha llamado el presidente Pedro Sánchez para conocer de primera mano la evolución de la pandemia en su ciudad?

No. Yo soy el portavoz del PP en la Federación Española de Municipios y Provincias. En la pandemia, los alcaldes tuvimos una reunión telemática con el presidente del Gobierno y nos dijo que se reuniría con nosotros cada quince días. Nos mintió. Han pasado cuatro meses y no nos ha vuelto a convocar a ninguna reunión.

¿Qué le parece el pasaporte covid que quiere poner en marcha la presidenta de la Comunidad de Madrid? ¿Le parece una buena idea para implantar en Zaragoza?

Desconozco el instrumento.

¿Pero le parece bien que haya un pasaporte para aquellas personas que desarrollan anticuerpos?

Las administraciones tienen que estar despiertas, tienen que estar atentas a las cosas que pasan. No sé en qué va a consistir el pasaporte, pero expresa una voluntad de intentar parar los contagios.

¿Le molesta que comparen Zaragoza con Bérgamo, la ciudad italiana más afectada por covid en Italia?

Me molesta que se hable mal de mi ciudad. Siempre que Zaragoza es noticia por cuestiones que no son positivas, no me gusta. Zaragoza es una gran ciudad y estoy convencido de que los zaragozanos han respondido a la pandemia de forma excepcional.

Los diputados del PSOE y Podemos han olvidado este miércoles por unos minutos la cautela para ir a vitorear a Sanchez al Congreso por el reciente acuerdo europeo. ¿Qué opina? ¿No deberían ser los políticos los primeros en dar ejemplo en las actuales circunstancias?

La imagen de la bancada llena de diputados socialistas es absolutamente irresponsable, pero esa irresponsabilidad traslada algo más. Ellos han decidido que había que llenar los escaños para que el aplauso fuera más sonoro. No conocen la vergüenza. Ese aplauso me produce vergüenza ajena y creo que escenifica lo que es el Gobierno de Pedro Sánchez, que lo más importante es buscar la imagen de aplauso cuando no hay motivo ni razón para aplaudir. ¿Qué aplauden? ¿45.000 muertos? ¿Siete millones de españoles que quieren encontrar un trabajo y no lo consiguen?

¿Debe el PP aprobar unos Presupuestos Generales para la reconstrucción?

El Partido Popular ha tendido la mano en multitud de ocasiones para llegar a acuerdos, pero creo que el propio Sánchez lo ha dicho. No quiere un pacto de Estado con el PP. Busca la confrontación y la división. Por lo tanto, no es tanto si el PP estaría dispuesto, porque creo que Pablo Casado estaría dispuesto a dialogar con el presidente del Gobierno, sino de que el pte gob busca la confrontación para salir de esta crisis y eso es un tremendo error