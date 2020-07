Varias CCAA ya estudian endurecer medidas para frenar los brotes: más mascarilla y 'cierres'

En España hay 73 brotes activos y los que más preocupan a las autoridades sanitarias son los de la comarca de El Segrià, en Lérida, y el de A Mariña, en Lugo. Solo dos de las 17 comunidades autónomas no tienen brotes -Asturias y La Rioja- y los contagios se han disparado hasta los 257, el nivel más alto desde el 30 de mayo.

Ante esto, ya son varias las comunidades autónomas que prevén endurecer las medidas de seguridad, prevención e higiene, con el uso obligatorio de mascarilla aunque se cumpla la distancia de 1,5 metros e, incluso confinamientos parciales.

La primera en dar un paso al frente fue Cataluña, que desde este jueves obliga a todos los ciudadanos a llevar mascarilla aunque se garantice la distancia de seguridad. País Vasco fue la siguiente en sumarse, pero esta medida solo se implementa en la localidad guipuzcoana de Ordizia, que ya suma 58 positivos.

Cantabria, Murcia, Andalucía...

Este jueves Baleares también endurece el uso de la mascarilla, con multas de 100 eurospara quien la incumpla. Sin embargo, comunidades como Cantabria, Andalucía, Murcia y Castilla y León estudian su obligatorio en espacios públicos.

El Gobierno de Cantabria ya estudia la posibilidad de implantar el uso obligatorio de la mascarilla, regulándolo en un decreto, aunque todavía la decisión no es firme y se actuará en función de los informes de la Dirección General de Salud Pública.

También Murcia, que confirma que es un tema que está encima de la mesa y que ya está siendo estudiando por los técnicos. En esta comunidad son tres los brotes activos, uno menos que la semana pasada porque en uno que se consideraba "aislado" se ha detectado un vínculo con el brote relacionado con un vuelo procedente de Bolivia y se ha integrado en el mismo. En este foco ya son 49 los positivos.

Además, en las últimas horas cuatro de los 70 inmigrantes llegados en patera a las costas de la Región de Murcia esta semana han dado positivo por PCR. 40 personas que han mantenido un contacto estrecho con ellos están en cuarentena

En Andalucía, donde la situación no mejora y se ha sumado un nuevo brote (ya son 18) con 289 positivos, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha dejado claro que no se descarta aplicar confinamientos parciales, aunque por el momento "no es necesario. Tampoco ha descartado que en los próximos días se aplique el uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos, aunque se respecte el metro y medio de distancia. El PSOE andaluz ha pedido a la Junta que obligue al uso de mascarilla ante el aumento de los brotes en Andalucía.

Este jueves, la Junta de Andalucía ha informado de un nuevo brote con 10 contagiados en el distrito poniente de Almería. Además, en el foco detectado ayer en Belicena (Granada), el número de contagios ha aumentado a 14. El brote que más precoupa es el localizado en el distrito sanitario de Málaga, con 109 casos confirmados, vinculado al Centro de Acogida de Emergencia y Derivación gestionado por Cruz Roja, que ya está en fase de control.

"Uso continuado" de mascarilla

En Castilla y León se ha optado por una propuesta intermedia: reforzar la distancia interpersonal hasta 1,5 metros y el uso continuado de la mascarilla, a excepción de los espacios naturales.

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha confirmado que se ha planteado establecer la obligación de llevar mascarilla incluso cuando es posible mantener la distancia mínima de seguridad, como ya ocurre en Baleares, Cataluña o País Vasco. Sin embargo, Igea ha destacado que Castilla y León no se encuentra en la misma situación que las citadas comunidades dada la menor incidencia del coronavirus en la región. Si esta situación cambia, la decisión ya está sobre la mesa.